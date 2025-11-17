Truck & lager medarbetare
Flexibel Personal Höglandet AB / Lagerjobb / Eksjö Visa alla lagerjobb i Eksjö
2025-11-17
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Flexibel Personal Höglandet AB i Eksjö
, Nässjö
, Jönköping
, Vimmerby
, Hultsfred
eller i hela Sverige
Flexibel Personal söker truck- och lagermedarbetare till företag utanför Eksjö
Vi söker dig som vill bli en viktig del av ett mindre lagerteam.
Då lagret idag består av endast en person är dina personliga egenskaper avgörande för oss.
Vi vill att du är:
Arbetsam och noggrann, med fokus på att följa rutiner snarare än att leda.
Självständig och målmedveten, men också en lagspelare som bidrar till en god vi-känsla.
Positiv och lättsam - en frisk fläkt i vardagen.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Orderplock, lastning och lossning av gods.
Hantering av ståstaplare och mindre motviktstruck.
Arbetet sker i ett mindre lager med tunga pallar, vilket kräver god fysik.
Meriterande:
Erfarenhet av Monitor affärssystem.Kvalifikationer
Truckkort.
B-körkort och tillgång till bil.
Svenska i tal och skrift.
Arbetstid:
Dagtid kl. 06:00-15:30, med ledig fredag varannan vecka.
På sikt kan arbetet övergå till tvåskift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "lagermedarbetare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Flexibel Personal Höglandet AB
(org.nr 559309-9103)
Hässelåsgatan 4 (visa karta
)
575 36 EKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9609033