Trött på att stressa dig igenom arbetsdagen?
Trött på att stressa dig igenom arbetsdagen? Vi också. Därför har vi skapat en annorlunda arbetsplats.
Alla som jobbat i hemtjänsten vet hur det kan vara: för många besök, för lite tid och en stress som aldrig tar slut. Vi har valt att göra tvärtom. Hos oss får du arbetsglädje, omtanke och en arbetsmiljö som håller - där du hinner göra jobbet ordentligt, trivas med kollegorna och faktiskt gå hem med energi kvar.
Just nu söker vi både tillsvidarepersonal och timvikarier!
Därför är vi annorlunda
Kapacitetstak - Sedan starten 2010 tar vi aldrig in fler kundtimmar än vi har bemanning till. Vi vägrar stress.
Färre besök, mer tid - Du får utrymme att ge den omsorg kunderna förtjänar.
Smart rotation - Vi roterar uppdragen så att ingen alltid drar det tyngsta lasset. Kontinuitet för oss är att alla jobbar på samma trygga sätt, inte att en person gör exakt samma sak varje dag.
Struktur och trygghet - Tydliga rutiner där ingen lämnas ensam med hela ansvaret.
PTAI - Vi jobbar aktivt med en beprövad modell och teknik som förebygger förslitningsskador.
Vad vi erbjuder dig
Arbetsskor - Vi står för dem.
Gratis mensskydd - För att vardagen ska funka.
Fika & energi - Kaffe, te, bubbelvatten, knäcke, mjukost och fredagsfika.
Tydliga villkor - Klara lönekriterier, inga luddiga formuleringar.
Transport - Bilar (manuella), elbilar (automat), elcyklar och vanliga cyklar.
En arbetsplats som bryr sig - Vi tar hand om både kunder och personal.
Om jobbet Du arbetar nära människor med personlig omsorg, service och hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation. Arbetstiderna är förlagda kl. 07.00-22.00 (kvällar och högtider ingår). Ingen nattjänst.
Plats: Våra kontor finns på Kristianstad (Industrigatan 2A) / Åhus (Tullvaktaregatan 10)
Start: Så snart vi hittar rätt person (kanske du?)
Tjänst: Tillsvidare och vid behov
Omfattning: Önskad sysselsättningsgrad, minst 50 %
Vem vi söker Vi söker inte superhjältar - vi söker dig med hjärta, ansvar och lagkänsla.
Svenska i tal och skrift - Du kommunicerar obehindrat på svenska. Det är avgörande för kundernas trygghet och för säker dokumentation.
Trygg med ansvar - Du kan ta emot delegering för läkemedel och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Lagspelare - Du gillar struktur, bär arbetskläder med stolthet och trivs i ett team där vi stöttar varandra.
Meriterande - Det är ett stort plus om du är utbildad undersköterska och/eller har körkort, men rätt inställning är viktigast.
Passar inte dig som: Bara letar efter "något så länge", undviker kvällar/helger eller ogillar att ta ansvar. Vi söker dig som vill stanna, utvecklas och trivas.
Praktiskt
Utdrag ur belastningsregistret krävs.
Ansök via mejl: jobb@nyahemtjansten.se
Läs mer: www.nyahemtjansten.se
Vi rekryterar löpande - så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@nyahemtjansten.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan jobb".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nya Hemtjänsten Syd AB
(org.nr 556815-1434)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten Syd AB, Nya
9876078