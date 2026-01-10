Trött på att stressa dig igenom arbetsdagen?
2026-01-10
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
Vi också. Därför har vi skapat Nya Hemtjänsten annorlunda.
Nya Hemtjänsten är en av få arbetsplatser med var tredje helg.
Alla som jobbat i hemtjänsten vet hur det kan vara: för många besök, för lite tid och stress som aldrig tar slut. Vi har valt att göra tvärtom. Hos oss får du arbetsglädje, omtanke och en arbetsmiljö som håller - där du hinner göra jobbet ordentligt, trivas med kollegorna och gå hem med energi kvar.
Vi söker även timvikarier!
Därför är vi annorlunda
Färre besök, mer tid - i snitt 8-10 besök per dag, inte 22.
PTAI - vi jobbar aktivt med en modell som förebygger förslitningsskador.
Struktur och trygghet - tydliga rutiner, ingen lämnas ensam med hela ansvaret.
Rotation - vi älskar våra kunder, men vet att det blir slitigt om samma person alltid får samma tunga uppdrag. Därför roterar vi - för att både kunder och personal ska må bra. Kontinuitet för oss betyder inte samma ansikte varje dag, utan att alla jobbar på samma sätt. Det skapar trygghet på riktigt.
Kapacitetstak - ända sedan starten 2010 har vi haft fler personaltimmar än kundtimmar. Vi tar inte in fler än vi har bemanning till - stress är helt enkelt inte vår grej.
Vad vi erbjuder dig
Arbetsskor - vi står för dem.
Gratis mensskydd - för vardagen ska funka.
Fika & energi - kaffe, te, bubbelvatten, knäcke, mjukost och fredagsfika.
Frisk arbetsmiljö - PTAI och teknik som förebygger förslitningsskador.
Tydliga villkor - klara lönekriterier, inga luddiga formuleringar.
Transport - bilar (manuella), elbilar (automat), elcyklar och cyklar.
En arbetsplats som bryr sig - vi tar hand om både kunder och personal.
Om jobbet
Du arbetar nära människor - med personlig omsorg, service och hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation.
Vi arbetar alla dagar kl. 07.00-22.00 (kvällar, helger och högtider ingår). Ingen nattjänst.
Plats: Kristianstad / Åhus
Start: Så snart vi hittar rätt person (kanske du?)
Tjänst: Tillsvidare och vid behov
Omfattning: Önskad sysselsättningsgrad, minst 50 %
Vem vi söker
Vi söker inte superhjältar - vi söker människor med hjärta, ansvar och lagkänsla.
Svenska i tal och skrift - du pratar och skriver svenska obehindrat. Det är avgörande för att kunderna ska känna sig trygga och för att du ska kunna dokumentera på rätt sätt.
Trygg med ansvar - du kan ta emot delegering för läkemedel och andra hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Lagspelare - du gillar struktur, arbetskläder och att jobba i ett team där man stöttar varandra.
Utbildning - är du undersköterska är det ett plus, men vi välkomnar lika gärna dig med annan erfarenhet eller rätt inställning.
Körkort - en fördel eftersom vi har både bilar (manuella), elbilar med automat, elcyklar och vanliga cyklar. Men det är inget krav.
Det här jobbet passar inte dig som bara vill ha "något så länge", inte vill jobba kvällar eller helger, eller inte gillar ansvar. Vi söker dig som vill stanna, utvecklas och faktiskt trivas.
Praktiskt
Utdrag ur belastningsregistret krävs
Ansök via mejl: jobb@nyahemtjansten.se
Kontor Kristianstad: Industrigatan 2A
Kontor Åhus: Tullvaktaregatan 10
Läs mer: www.nyahemtjansten.se
Vi rekryterar löpande - så vänta inte. Känner du att du hör hemma här? Hör av dig redan idag - vi vill gärna träffa dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
