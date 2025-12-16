Trombonpedagog till Örebro kulturskola
2025-12-16
Är du en trombonlärare som vill ge barn och ungdomar en rolig och meningsfull fritid? Om du längtar efter att få fokusera helhjärtat på trombon omgiven av många drivna blås-kollegor så har vi tjänsten för dig. Välkommen till oss på Örebro kulturskola!
På Kulturskolan har vi en stor musikverksamhet med orkestrar, ensembler och körer. Du kommer att ha enskild undervisning för trombonelever i blandade åldrar. Då tjänsten är på 30% finns möjlighet att utifrån diskussion påverka ditt schema, och beroende på vilken/vilka dagar du arbetar kan tjänsten även innehålla orkesterverksamhet och elevrekrytering där vi visar upp våra instrument på kommunens grundskolor.
Vår kulturskola är stor och erbjuder både en bredd av instrument, och för dig som lärare en möjlighet att fokusera på din spets och utveckla vår trombonverksamhet. Hos oss kommer du ingå i blåsarbetslaget där du får ca 10 kollegor inom både brass och träblås. Bland dessa finns en till lärare som bland annat har elever inom trombon. Vare sig det gäller orkester eller elevrekrytering har du alltid kollegor runtomkring dig. Vi uppmuntrar även till samarbeten över arbetslags- och ämnesgränserna så här sätter bara din fantasi gränser!
Exempel på arbetsuppgifter:
• undervisa elever mellan 9 till 19 år i trombon samt orkesterverksamhet
• skapa god miljö för lärande och stödja elevers sociala utveckling
• samverka med övriga uttrycksformer samt delta i projekt och produktioner
• medverka i utåtriktad verksamhet
• delta i arbetet med verksamhetens utveckling
Om arbetsplatsen
Kulturskolans tre huvuduppdrag är samverkan med förskola och skola, stadsdelsutveckling och ämneskurser i bild, dans, musik, film, skrivande och teater. Vi har även kurser för barn och unga med funktionsnedsättning och kurser på teckenspråk. Vårt mål är att skapa en social yta där människor kan mötas och berika sin fritid. Vår kulturskola är stor, här jobbar sammanlagt drygt 80 pedagoger! Till vårt förfogande har vi moderna lokaler centralt invid Svartån och Kulturkvarterets personal hjälper oss att rodda kring evenemang i huset. Vi arbetar även mycket utifrån projekt och har samarbeten och träffar med andra lärare runtom i länet.
Du kan läsa mer om vår Kulturskola här: extra.orebro.se/kulturskolan
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på www.orebro.se/jobb.Kvalifikationer
Som lärare hos oss på Kulturskolan är det viktigt att du har en god samarbetsförmåga och att du trivs med att arbeta i team nära kollegorna, både inom det egna ämneslaget såväl som i samarbeten med andra ämnen och konstformer. Du har förmåga att anpassa undervisningen utifrån både gruppen och enskilda elevers ålder, behov och förutsättningar. Du är kreativ, lyhörd och flexibel i mötet med kollegor och elever. Vidare bidrar du till en lugn och trygg miljö, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och håller god struktur. I rollen behöver du behärska det svenska språket på ett sätt så att du kan kommunicera med kollegor, elever och andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
• lärarexamen med inriktning på trombon eller utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
Meriterande
• erfarenhet av arbete på kulturskola
• erfarenhet av arbete med barn som behöver särskilt stöd
• erfarenhet av dirigeringTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 30%, vid önskemål om arbete 1 dag i veckan kan 20% erbjudas.
Tillträde: 7 januari 2026 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Då tjänsten innebär arbete med barn kommer belastningsregister kontrolleras om du blir aktuell för tjänsten.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Sista ansökningsdag är 1 januari.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter
Individuell lönesättning
