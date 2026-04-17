Trollhättan: Financial Supervisor
Ekonomiansvarig
Vi söker en självgående, strukturerad och motiverad person med ett genuint intresse för ekonomi till vår enhet. Du prioriterar prestation hos ditt team bestående av fyra medarbetare och drivs av att se människor växa och utvecklas. Du trivs i en internationell miljö och ser samarbete med stora globala kunder som en tydlig fördel.
Vi erbjuder:
En månadslön på 65 000-70 000 kr om du uppfyller alla våra krav
Förskottssemester (betald semester i förväg)
Möjlighet att få bonus redan i år, samt garanterad bonusrätt från 2027, plus mycket mer
Vi söker dig som har:
Examen inom redovisning eller finans
Minst åtta års erfarenhet med successivt ökat ansvar
Erfarenhet av redovisning inom tillverkningsindustri (krav)
Erfarenhet som finans-/ekonomiledare inom tillverkningsindustri med stark affärsförståelse
Dokumenterad erfarenhet av budgetering, prognoser och investeringsutvärdering
Stark ledarskaps- och organisationsförmågaPubliceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Rollen ansvarar för finansiell planering, prognoser och investeringsutvärdering på fabriksnivå, och säkerställer god styrning samt beslutsstöd i linje med affärsstrategin. Du äger budget- och prognosprocesserna och ger insyn i risker, möjligheter och resultatdrivare, samtidigt som du fungerar som en viktig ekonomisk partner till fabriksledningen. Rollen stöttar även ekonomiteamet, stärker tvärfunktionellt samarbete och främjar ekonomiskt ansvarstagande och effektivitet i linje med PHINIAs affärsmodell.
Ansvarsområden:
Leda och ansvara för den månatliga prognosprocessen och säkerställa att den är aktuell, korrekt och samordnad
Stötta arbetet med årlig budget och affärsplan i linje med fabrikens strategiska mål
Analysera affärstrender som påverkar resultatet och identifiera orsaker och lösningar kopplade till resultatrapport, balansräkning och operativa frågor
Ansvara för hela livscykeln av nya affärscase och ge finansiella rekommendationer i linje med affärsstrategin
Utvärdera "make or buy"-beslut, expansioner och andra investeringar
Stötta verksamhetsledare i fabriken med finansiell vägledning och bidra till en affärskultur med ökad ekonomisk medvetenhet och värdeskapandeOm företaget
PHINIA är en oberoende, marknadsledande leverantör av premiumlösningar och komponenter med över 100 års tillverkningsexpertis och branschrelationer, med en stark varumärkesportfölj som inkluderar DELPHI®, DELCO REMY® och HARTRIDGETM. Med över 12 500 anställda på 43 platser i 20 länder har PHINIA sitt huvudkontor i Auburn Hills, Michigan, USA.
På PHINIA tillhandahåller vi bränslesystem, elsystem och eftermarknadsprodukter och lösningar av högsta kvalitet - utvecklade och tillverkade på ett ansvarsfullt sätt - som är utformade för att förbättra effektiviteten och minska miljöpåverkan från fordon, industrimaskiner och andra applikationer. Genom att göra det bidrar vi till en renare morgondag, behandlar våra anställda och omgivande samhällen med respekt och håller oss själva ansvariga för robusta etiska standarder.
Vår kultur
PHINIA främjar och odlar en inkluderande kultur och mångsidiga perspektiv, strävar efter att upprätthålla sitt rykte för excellens, frodas på kraften i samarbete och främjar utvecklingen av våra begåvade medarbetare. Vi tror på att göra en positiv skillnad genom vår verksamhet och våra handlingar, och vi tar vårt gemensamma ansvar på allvar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobbakuten Väst AB
(org.nr 556622-8846)
461 30 TROLLHÄTTAN
