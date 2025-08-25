Trollhättan Energi söker två VA-ingenjörer
2025-08-25
Bara vanligt vatten.
Nej, inte riktigt. Världens viktigaste livsmedel, faktiskt. Och förutsättningen för rent vatten i kranen är fungerande avlopp och infrastruktur. Nu står Trollhättan inför ett omfattande förnyelsearbete och stora investeringar i bland annat ledningsnätet och i ett nytt vattenverk. För att säkerställa nyttan med våra investeringar behövs prioriteringar och uppföljning. Kan du hjälpa oss med det?
Ditt uppdrag
Som VA-ingenjör hos oss blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla och förnya Trollhättans system för dricks-, spill- och dagvatten. Du kommer att bidra genom att följa upp och analysera mätdata, ta fram underlag för beslut, föreslå förbättringar samt leda eller medverka i utredningar, ofta i nära samarbete med kollegor och konsulter.
Arbetet kan omfatta allt från statusbedömningar och framtagande av nya detaljplaner till att driva delar av vårt digitaliseringsarbete och utveckla arbetsmetoder för planering och uppföljning.
Du blir en del av avdelningen Vattenutveckling, som samlar olika stödkompetenser för driftsavdelningarna - exempelvis inom projektledning, abonnentfrågor och teknisk utveckling. Här finns bred erfarenhet och hög kompetens inom många områden, vilket gör att stöd och bollplank alltid finns nära till hands. Rollen innebär också samverkan med andra delar av företaget och med Trollhättans stad.
Till avdelningen söker vi nu två VA-ingenjörer med kompletterande kompetenser, som tillsammans vill bidra till att utveckla Trollhättans VA-system för framtiden.
Vi söker dig som har
- Relevant högskoleutbildning, exempelvis inom statistik, data, väg och vatten och/eller juridik
- Mycket goda kunskaper i Office-programmen
- Flytande i tal och skrift i Svenska
Det är meriterande om du har erfarenhet av
- Att analysera och dra slutsatser från stora datamängder
- Modellering av VA-system i exempelvis Mike+
- Dagvattenhantering och skyfallsutredning
- Framtagande av åtgärdsförslag och driftsinsatser
- Statusbedömningar av VA-ledningsnät
- Beställning av och arbete med konsulter
- Att självständigt driva utredningar
- Bedömningar av kapacitet i VA-system
- B-körkort
Dina personliga egenskaper
- Analytisk bland annat för att kunna dra slutsatser från stora datamängder samt ha ett driv till att vilja förstå orsaker till problem
- Kunna kommunicera dina slutsatser till olika målgrupper
- Uppskattar samarbete och att arbeta i team
- Prestigelös på så sätt att du vill både hjälpa och ta hjälp av andra i teamet
Vi ser fram emot att välkomna en kompetent kollega till vårt team och eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder bland annat
- En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar
- Ett viktigt jobb i en expansiv och utvecklande bransch samt i en organisation som gör skillnad för väldigt många människor inte minst genom vårt stora samhälls- och miljöengagemang
- Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är kort
- En arbetsgrupp som drivs av att vilja utveckla sig själva och varandra
- Möjlighet till flexibel arbetstid
- Möjlighet att jobba viss tid på distans
- En arbetsplats som ligger 5-10 minuters promenadväg från järnvägsstationen i Trollhättanhttps://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/formaner/
Bakgrundskontroll kommer göras inför en eventuell anställning. Detta utifrån vårt systematiska säkerhetsarbete kopplat till våra samhällsviktiga verksamheter.
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Skicka ansökan.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Viktor Lundqvist, Avdelningschef Vattenutveckling, telefon: tel:0520497521 eller e-post mailto:viktor.lundqvist@trollhattanenergi.se
.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon tel:0520497588.
Vi använder oss av löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-09-15. Tillträde sker enligt överenskommelse
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
