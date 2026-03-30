Trollhättan Energi söker tre distributionselektriker
2026-03-30
Vill du vara med och elektrifiera Trollhättan? Nu letar vi efter tre distributionselektriker som kan hjälpa oss att se till att 60 000 människor i Trollhättan med omnejd får sin el tryggt levererad via vårt 208 mil långa ledningsnät.
Dygnet runt. Det är din kunskap som gör att vardagen fungerar ute hos företagen, hemma hos Trollhätteborna, i skolorna och inom vård och omsorg.
Ditt uppdrag
Arbetsuppgifterna omfattar nybyggnation, ombyggnad, felavhjälpning och underhåll av såväl jordkabelnät, luftledningsnät och gatubelysningsnätet. Du kommer att arbeta med eldistributionsanläggningar inom spänningsområdet 0,4-10 kV. Du arbetar nästan alltid dagtid men då och då, när alla andra famlar i mörkret, tänder du till och rycker ut. Tillsammans med dina arbetskamrater hittar du alltid den bästa lösningen för våra kunder. Så vad säger du? Är du redo att säkra elförsörjningen för 60 000 människor?
Du kommer ingå i en grupp med 10 distributionselektriker på avdelningen Entreprenad.
Beredskap kan förekomma.
Vi söker dig som har
- Elkrafts-/elinstallationsutbildning på lägst gymnasienivå
- Erfarenhet från eldistribution, industri eller ställverk/högspänning
- Av elsäkerhetsskäl krävs att du behärskar svenska i både tal och skrift
- God datorvana
- B-körkort är nödvändigt
Det är meriterande om du har
- BE-körkort
- ESA-utbildning
Dina personliga egenskaper
- Du är serviceinriktad och har en god social och kommunikativ förmåga; är bra på att skapa och upprätthålla goda relationer både med dina kollegor, kunder och entreprenörer.
- Du har en positiv framtoning och kan arbeta självständigt likväl som i grupp.
- Du är lösningsorienterad och initiativtagande.
Vi har redan en kvinnlig distributionselektriker anställd hos oss och vill ha fler, därför ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi erbjuder bland annat
- En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar.
- Ett viktigt arbete där du tillsammans med oss bidrar till att utveckla Trollhättan till morgondagens hållbara samhälle.
- Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är kort.https://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökningsförfarande
När du söker tjänsten använder du ett elektroniskt ansökningsformulär. För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Andreas Johansson, Avdelningschef Entreprenad, Telefon: tel:0520495002, E-postadress: andreas.g.johansson@trollhattanenergi.se
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, HR-generalist, tel:0520497588
Löpande urval tillämpas och din ansökan vill vi ha senast den 2026-04-20. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
