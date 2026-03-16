Trollhättan Energi söker sommarjobbare
2026-03-16
Vill du som är mellan 16-21 år och bor i Trollhättan få en inblick i hur det är att jobba i ett företag som fixar så att det funkar med många av de saker som du använder i din vardag?
Ditt uppdrag
Värme, elektricitet, dricksvatten, avlopp, sophämtning och snabbt internet ska ju givetvis funka - men vi behöver också hjälp med det där som man kanske inte alltid tänker på att någon gör: klippa gräset, måla om väggar, eller städa och rensa förråd.
Vanligt hederligt underhåll, alltså. Just nu letar vi efter 8 sommarjobbare till oss på Trollhättan Energi - och som gillar det där med att underhålla.
Sommarjobbsperioden är V25-V28. https://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/
Ansökningsförfarande
Till dig som är intresserad, klicka på Sök jobbet och följ instruktionerna. Vi vill att alla sökande ska få en rättvis chans och att så många som möjligt ska få prova på att jobba hos oss. Därför låter vi lotten avgöra vem som får jobbet. Inom några veckor efter sista ansökningsdag kan du räkna med att få ett svar.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Krus, telefon tel:0520497588.
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-04-06.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/4". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi AB
(org.nr 556194-6921) Arbetsplats
Trollhättan Energi Kontakt
Lil Larsdotter Krus 0520-497588 Jobbnummer
9798329