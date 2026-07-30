Trollhättan Energi söker renhållningsarbetare
Trollhättan Energi Aktiebolag / Renhållningsjobb / Trollhättan Visa alla renhållningsjobb i Trollhättan
2026-07-30
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
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Vill du ha ett viktigt jobb där du gör skillnad - varje dag?
Vi söker nu flera nya kollegor som vill vara med och fortsätta utveckla Trollhättans omställning till fastighetsnära insamling. Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du bidrar till ett mer hållbart samhälle och till företagets framgång.
Om rollen
Som renhållningsarbetare är du ansiktet utåt och en av våra vardagshjältar som hjälper till att hålla Trollhättan rent. Tillsammans med dina kollegor säkerställer du att insamlingen av hushållsavfall runt om i Trollhättans kommun fungerar och bidrar direkt till både miljönytta och samhällsservice.
Vi är stolta över att Trollhättan under flera år fått mycket höga betyg i Avfall Sveriges nationella rankning - något vi ser som ett resultat av engagerade medarbetare, god arbetsmiljö och ett starkt lagarbete.
Du blir en del av ett team med cirka 30 kollegor inom Återvinning. Arbetet är förlagt till dagtid.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Insamling och transport av avfall
Hantering av fordonsdatorer och RFID-utrustning
Avvikelserapportering
Daglig skötsel av fordon
Vi söker dig som
Har C-körkort
Har YKB-utbildning
Behärskar svenska i både tal och skrift
Har grundläggande IT-kunskaper (Office)
Meriterande är om du även har
Erfarenhet från avfalls-, miljö- eller serviceyrken
Maskinförarbevis (hjullastare, materialhanterare eller grävmaskin)
Krankort för lastbil
Lokalkännedom (inom Trollhättan)
Vem är du?
Vi tror att du trivs i en roll där samarbete, ansvar och samhällsnytta står i fokus. Du är:
Ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad
Serviceinriktad och kommunikativ - du skapar lätt goda relationer
Bekväm med både att jobba i team och att arbeta självständigt
Nyfiken och engagerad i miljö-, hållbarhets- och samhällsfrågor
Inte rädd för fysiskt arbete, men värdesätter också struktur och säkerhet
Därför ska du välja Trollhättan Energi
Ett företag som är mycket uppskattat av både medarbetare och kunder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till miljö, samhälle och vardagsservice
En stabil organisation med korta beslutsvägar
Goda förmåner och ett tydligt fokus på hållbarhet och arbetsmiljö
Läs mer om våra förmåner och vårt hållbarhetsarbete på vår webbplats.
Ansökningsförfarande
Klicka på Sök jobbet för att komma direkt till ansökningsformuläret.
Frågor om tjänsten:
Albert Wulcan, Avdelningschef VO Återvinning, telefon: 0520-497744.
Frågor om rekryteringsprocessen:
Lil Larsdotter Krus, HR-generalist, telefon 0520-497588.
Sista ansökningsdag är 2026-08-24. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi tillämpar löpande urval - vänta inte med att skicka in din ansökan!
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål – att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga – ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi Aktiebolag
(org.nr 556194-6921), https://www.trollhattanenergi.se/
Förrådsgatan 2 (visa karta
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461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Återvinning Jobbnummer
10015632