Trollhättan Energi söker renhållningsarbetare
2026-01-26
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
Vi söker kollegor som vill vara med och fortsätta utvecklingen i omställningen till fastighetsnära insamling.
Ditt uppdrag
Vi har mycket spännande på gång vid enheten Återvinning. Vi ska bland annat fortsätta utvecklingen att ställa om till så kallad fastighetsnära insamling. Som renhållningsarbetare hos oss kommer du att praktiskt delta i insamlingen av hushållsavfall inom Trollhättans kommun. När branschorganisationen Avfall Sverige rankar landets kommuner har vi - och Trollhätteborna, fått bland de högsta betygen de senaste åren. Det är vi mycket stolta över. Därför vill vi på Trollhättan Energi fortsätta sköta insamlingen så bra det bara går. Du ingår i ett team med 30 kollegor inom enheten Återvinning hos Trollhättan Energi. Tjänsten innebär dagtidsarbete.
Vi söker dig som har
- C-körkort
- YKB-utbildning
- Behärskar svenska i både tal och skrift
- Har grundläggande IT-kunskaper (Office)
Det är meriterande om du har
- Tidigare erfarenheter som miljö-/renhållningsarbetare eller från avfallsbranschen
- Maskinförarbevis för hjullastare och materialhanterare/grävmaskin
- Krankort för lastbil
Dina personliga egenskaper
- Du tar ansvar, är flexibel, lösningsfokuserad och gillar att hugga i och arbeta fysiskt
- Du har god social kompetens, är serviceinriktad och kommunikativ; du är bra på att skapa och upprätthålla bra relationer både med dina kolleger och kunder
- Du gillar att arbeta tillsammans med andra men kan även arbeta självständigt när det krävs
- Nyfiken och tycker det är kul och viktigt att jobba med samhälls-/miljöfrågor och hållbar utveckling
Vi har flera kvinnliga renhållningsarbetare hos oss och fortsätter med arbetet för en ännu mer jämn könsfördelning, vilket gör att vi gärna ser kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi erbjuder bland annat
- En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar
- Ett viktigt jobb i en organisation som gör skillnad för väldigt många människor inte minst genom vårt stora samhälls- och miljöengagemang
- Ett medelstort företag som växer så det knakar, men där spannet mellan beslut och handling är kort
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Albert Wulcan, Avdelningschef VO Återvinning, telefon: tel:0520497744.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon tel:0520497588.
Din ansökan vill vi ha senast den 2026-02-16. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att visa ditt intresse!
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
