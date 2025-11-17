Trollhättan Energi söker en utesäljare
2025-11-17
Vi drömmer om en stad utan avfall, bygger framtidens dricksvatten- och avloppsförsörjning och investerar i energismarta lösningar som banar väg för framtidens hållbara energiförsörjning i Trollhättan.
Vi tar ansvar, för nu, för framtiden och för generationer. Nu behöver vi dig som vill och kan bidra till att fler företag i Trollhättan får ta del av våra hållbara produkter och tjänster.
Ditt uppdrag
Som utesäljare är ditt huvuduppdrag att proaktivt identifiera, kontakta och bygga relationer med nya företagskunder, framför allt inom segmentet små och medelstora företag. Du är en nyckelperson i företagets satsning på tillväxt och utveckling och bidrar till att bredda vår kundbas samt öka försäljningen av våra tjänster och produkter inom energi, fiber, datacenter och avfallshantering.
Utesäljaren ingår i försäljningsorganisationen och arbetar nära KAM (Key Account Managers), säljstöd, kundservice och kommunikation. Rollen har ett tydligt fokus på nykundsbearbetning och tillväxt, medan KAM-rollerna fokuserar på nya och befintliga, större kunder.
Vi söker dig som har
- Gymnasiekompetens och gärna någon högre utbildning inom relevant område
- Erfarenhet av uppsökande försäljning, gärna mot företagskunder
- God kännedom om Trollhättans företagande
- Goda IT-kunskaper
- Behärska svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet från/förståelse för energibranschen och hållbara lösningar
Dina personliga egenskaper
- För att bli framgångsrik i denna roll är du drivande och trygg med att initiera kontakter och bygga långsiktiga kundrelationer
- Du har lätt för att samarbeta med andra och gillar att arbeta i team men kan också arbeta självständigt
- Du är resultatinriktad, initiativtagande samt har ett strukturerat arbetssätt, är analytisk med förmåga att presentera information på ett tydligt sätt - både muntligt, skriftligt och visuellt
Vi erbjuder bland annat
- En nyckelroll i ett samhällsviktigt bolag med stort fokus på hållbarhet som gör skillnad för väldigt många människor
- Möjlighet att utvecklas och påverka inom en dynamisk organisation där spannet mellan beslut och handling är kort
- En arbetsplats och ett bolag som är omtyckt av både medarbetare och kunder där samarbete, engagemang och kundfokus står i centrum
En arbetsplats som ligger 5-10 minuters promenadväg från järnvägsstationen i Trollhättan
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Jonas Bergqvist, försäljningschef, telefon: tel:0520497510 eller e-post mailto:jonas.bergqvist@trollhattanenergi.se
.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon tel:0520497588.
Vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 2025-12-08. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
