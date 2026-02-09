Trollhättan Energi söker en skiftgående drifttekniker
Trollhättan Energi AB / Driftmaskinistjobb / Trollhättan Visa alla driftmaskinistjobb i Trollhättan
2026-02-09
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättan Energi AB i Trollhättan
Energibranschen.
Kanske den mest spännande bransch du kan jobba i just nu. Utvecklingen sker och kommer ske i en rasande fart och våra kunder är har redan börjar att ändra sina beteenden och förväntningar. Hållbarhet är i stort fokus för oss och vi vill med allt vi erbjuder skapa mervärden för vårt samhälle och våra kunder. På riktigt.
Ditt uppdrag
Som drifttekniker ingår du i produktionsavdelningens organisation för Trollhättan Energis värme- och elproducerande anläggningar. Arbetet bedrivs normalt som kontinuerlig skiftgång, som även inkluderar dagtidsveckor där underhållsarbete bedrivs.
Som drifttekniker kommer du, under ledning av driftsamordnare, underhållssamordnare och produktionschef att tillsammans med kollegorna i skiftlaget, främst arbeta med:
- Driftövervakning och optimering av produktionsanläggningar och fjärrvärmenät.
- Hantering av larm, felsökningar samt utförande av fortlöpande tillsyn.
- Uppdatera dokumentation, rutiner och instruktioner där säkerheten och kunden är i fokus.
I rollen ingår beredskapstjänstgöring vilket ställer stora krav på flexibilitet och problemlösning.
Arbetet innefattar bilresor mellan anläggningarna.
Du kommer att vara en del av en engagerad och serviceinriktad grupp som idag består av 35 medarbetare inom verksamhetsområdet, som omfattar produktion och distribution av värme och elproduktion.
Vi söker dig som har
- Driftteknikerutbildning på lägst gymnasienivå och då gärna med inriktning mot process eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Insikt och övergripande kunskap inom produktionsteknik och underhåll av produktionsanläggningar
- Erfarenhet av att arbeta målstyrt
- Har god datorvana (Office) och har erfarenhet av digitala arbetssätt (administrativa/operativa) så som kundsystem, avrapportering och arbetsordersystem
- Behärska svenska i tal och skrift
- B-körkort för manuell växellåda
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet från energibranschen
- Erfarenhet av liknande uppdrag
- Certifierad pannoperatör
Dina personliga egenskaper
- För att bli framgångsrik i denna roll är du en trygg, entusiastisk, prestigelös och teknikintresserad lagspelare som bidrar till att vi tillsammans kan nå våra gemensamma mål.
- Du är driven och har ett öppet förhållningssätt till förändringar.
- Du har en god social och kommunikativ förmåga för att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt.
Vi erbjuder bland annat
- Ett viktigt jobb i en organisation som gör skillnad för väldigt många människor inte minst genom vårt stora samhälls- och miljöengagemang
- Ett viktigt jobb i en expansiv och utvecklande bransch
- Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är korthttps://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Susanne Rydén, Tf Produktionschef, Verksamhetsområde Värme och elproduktion, telefon: tel:0520497506 eller e-post mailto:susanne.ryden@trollhattanenergi.se
.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon tel:0520497588.
Vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 2026-03-02. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/2". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi AB
(org.nr 556194-6921) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Värme och elproduktion, Produktion Kontakt
Susanne Rydén 0733489985 Jobbnummer
9729928