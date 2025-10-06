Trollhättan Energi söker en planeringsingenjör
2025-10-06
Framtidens elsystem står inför stora förändringar, inklusive anslutning av kraftelektronikgenererad energi och förändrade konsumtionsmönster.
Denna komplexitet kräver såväl analys av effektflöden som god planering av elnätets utbyggnad. Låter det spännande? Vill du vara med på vår utvecklingsresa?
Ditt uppdrag
Vi söker nu dig som har ett stort intresse för energibranschen och som brinner för ett arbete kopplat till elnätsverksamhet. Tillsammans med kollegor och konsulter blir din uppgift att ha en övergripande koll på vad som händer i nätet och planera för ut- och ombyggnad. Du kan även komma att som projektledare driva vissa projekt.
Vi är ett team på fyra personer på avdelning Nätutveckling som spänner över många olika områden. Gillar du arbetsförhållanden med flexibilitet och anpassningsförmåga blir du en viktig teamspelare och får chansen att arbeta brett för att lösa våra olika utmaningar. Du kommer tillsammans med gruppen och med övriga kollegor inom enheten ansvara för vår eldistribution. Inom enheten Elnät arbetar ett 30-tal personer.
Vi söker dig som har
- En akademisk examen inom elkraft/energi, eller motsvarande arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
- Goda kunskaper och några års arbetslivserfarenhet av elnätsplanering
- Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort
- Goda IT-kunskaper
- Kunskap om nätberäkningar
Det är meriterande om du har
- Arbetat som projektledare
- Arbetat med analysarbete
- Erfarenhet av EBR
- Erfarenhet av Power BI
Dina personliga egenskaper
- För att bli framgångsrik i denna roll är du en analytisk, kvalitetsmedveten, strukturerad och noggrann person
- Du tar initiativ och är ansvarstagande, engagerad och självgående
- Du är strategisk, analytisk och har en god planeringsförmåga
- Du har en god social och kommunikativ förmåga; skapar och upprätthåller goda relationer både internt och externt
- Du är stabil, flexibel och kan prioritera under tidspress
Vi ser fram emot att välkomna en kompetent kollega till vårt team och eftersom vi arbetar för en jämn könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande.
Vi erbjuder bland annat
- En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar.
- Ett viktigt jobb i en expansiv och utvecklande bransch som gör skillnad för väldigt många människor inte minst genom vårt stora hållbarhets- och samhällsengagemang.
- Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är kort.
- En arbetsplats som ligger 5-10 minuters promenadväg från järnvägsstationen i Trollhättan.
Möjlighet till flexibel arbetstid.
Bakgrundskontroll kommer göras inför en eventuell anställning. Detta utifrån Trollhättan Energis systematiska säkerhetsarbete kopplat till våra samhällsviktiga verksamheter.
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Per Hansson, Enhetschef Elnät, telefon: tel:0520497551 eller e-post mailto:per.hansson@trollhattanenergi.se
.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon tel:0520497588.
Vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 2025-10-27. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
