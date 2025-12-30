Trollhättan Energi söker en IT-säkerhetsspecialist
2025-12-30
Vill du vara med och skydda samhällskritisk infrastruktur och driva utvecklingen inom IT- och cybersäkerhet? Hos oss på Trollhättan Energi får du arbeta med att skydda system som får ett helt samhälle att fungera - från rent vatten i kranen till stabilt elnät och säkra digitala flöden.
Här kombineras avancerad IT- och OT-säkerhet med ett tydligt samhällsuppdrag där ditt arbete bidrar till trygghet, hållbarhet och framtidens smarta infrastruktur.
Trollhättan Energi är ett lokalt energibolag med stort hjärta och viktiga uppdrag. Vi ansvarar för att Trollhätteborna har tillgång till el, fjärrvärme, vatten och avlopp, avfallshantering samt fiber och digital kommunikation. Vårt uppdrag är att skapa ett hållbart och enkelt vardagsliv - idag och för kommande generationer. Hos oss får du kombinera teknik och samhällsnytta med innovation och utveckling, i en miljö där du både kan växa och bidra på riktigt.
Ditt uppdrag
Som IT-säkerhetsspecialist hos oss får du en nyckelroll i att skydda vår verksamhet och samhällskritiska infrastruktur. Du arbetar både med traditionell IT och vår OT-miljö (Operational Technology) och säkerställer att våra system är robusta, tillgängliga och säkra. Detta gör du bland annat genom att driva arbetet med riskhantering, incidenthantering och säkerhetstester.
Du blir en viktig länk till vår säkerhetsavdelning och bidrar till att bygga struktur, ordning och långsiktig utveckling som följer relevanta standarder och regelverk. Du kommer att ha många interna kontaktytor och samarbeta med andra specialister och olika avdelningar för att tillsammans skapa en stabil och säker IT-miljö.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Utveckla och implementera säkerhetslösningar för IT- och OT-miljöer
- Arbeta med riskanalyser, incidenthantering och säkerhetstester
- Säkerställa efterlevnad av relevanta regelverk, bland annat NIS2
- Följa upp och rapportera säkerhetsstatus samt föreslå förbättringar
- Stödja organisationen i kompetenshöjning inom IT-säkerhet
Ditt team
Tjänsten som IT-säkerhetsspecialist är ny och placerad på avdelningen IT och Digital utveckling. Avdelningen består av tretton personer inom våra tre funktioner; IT, OT (Operational Technology) och Digital utveckling. Vi har en blandad IT miljö där vi både driftar system själva och använder oss av molntjänster. I och med att vi är en relativt liten avdelning hjälps vi åt, stöttar varandra och man får en väldigt god helhetsbild, man är med i hela processerna och har god möjlighet att påverka. Vi använder modern teknik och uppmuntrar certifiering och kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-12-30Profil
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk, strukturerad och kvalitetsmedveten. Du har ett säkerhetstänk i allt du gör, är nyfiken på nya lösningar och lyhörd för verksamhetens behov. Vidare är du en lagspelare som både kan arbeta självständigt och samarbeta nära andra.Kvalifikationer
- Några års erfarenhet inom IT- eller cybersäkerhet
- Goda kunskaper inom IT-infrastruktur (nätverk, brandväggar och systemhärdning)
- Relevant högskoleutbildning inom IT/teknik eller likvärdig arbetslivserfarenhet
- B-körkort
Meriterande
- Erfarenhet av OT-miljöer, alternativt vilja utvecklas inom området
- Praktisk erfarenhet av incidenthantering och Security Operations
- Kunskap inom automatisering och scripting (exempelvis PowerShell eller Python )
- Är uppdaterad kring regelverk och lagstiftning, särskilt NIS2
Vad kan vi erbjuda dig
Hos oss får du ett viktigt jobb i en expansiv och utvecklande bransch, inom en organisation som gör skillnad för många människor, inte minst genom vårt starka samhälls- och miljöengagemang. Som medelstort företag har vi korta beslutsvägar, vilket göra att idéer snabbt kan omsättas i handling. Vi erbjuder en flexibel arbetstid, viss möjlighet till distansarbete, samt en arbetsplats med 5-10 minuters promenad från resecentrum i Trollhättan.https://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/formaner/
Ansökningsförfarande
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Experis för Trollhättan Energis räkning, vilket innebär att du kommer att bli anställd direkt av Trollhättan Energi. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Sara Johansson på mailto:sara.johansson@jeffersonwells.se
. Sista ansökningsdag är 2026-01-23. Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att visa ditt intresse!
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi AB
(org.nr 556194-6921) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsstöd, IT och Digital utveckling Kontakt
Sara Johansson 0730774906 Jobbnummer
9665662