Trollhättan Energi söker en informationssäkerhetssamordnare
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2026-06-24
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Vi har ett av samhällets viktigaste uppdrag. I en värld som präglas av snabba förändringar och ökade krav på både robusthet och hållbarhet ska el och elnät, fiber, fjärrvärme, renhållning, vatten och avlopp fungera. I varje stund.
För när samhället förändras behövs människor som får det att fungera. Nu söker vi dig som vill vara med och driva vårt arbete med informationssäkerhet och vår resa mot ett ännu mer hållbart och motståndskraftigt samhälle för kommande generationer.
Ditt uppdrag
Som informationssäkerhetssamordnare har du en mycket viktig roll och arbetar både strategiskt och operativt med att driva och utveckla informationssäkerhetsarbetet. Du arbetar nära våra verksamheter för att ge råd men även styra, samordna och utveckla hela bolagets arbete med informationssäkerhet. Du arbetar nära vår IT-organisation och har stor förståelse för behovet av god informationssäkerhet/IT-säkerhet. Du översätter krav och regelverk till praktiska lösningar som stödjer verksamhetens behov och utveckling på ett sätt som skapar värde snarare än ett hinder. Hos oss handlar informationssäkerhet inte bara om att efterleva krav – utan om att möjliggöra innovation, digitalisering, kvalitet och förtroende.
Tillsammans ansvarar Säkerhetsavdelningen för att skydda människor, information, anläggningar och leveranser – så att våra samhällsviktiga verksamheter fungerar tryggt, stabilt och säkert. Avdelningen är organiserad inom enheten Verksamhetsstöd och består av 3 personer, varav en säkerhetschef. I ditt uppdrag kan även andra uppgifter bli aktuella, som ligger inom avdelningens uppdrag.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Leda, utveckla och samordna arbetet med informationssäkerhet
Planera och genomföra informations- och utbildningsinsatser inom informationssäkerhet
Hantera och följa upp incidenter kopplade till informationssäkerhet
Arbeta med klassificering, genomföra och samordna risk-/sårbarhetsanalyser samt säkerhetsbedömningar
Ta fram och följa upp policys, riktlinjer och styrdokument
Driva och vidareutveckla organisationens GDPR-arbete
Stödja verksamheten i säkerhetsrelaterade frågor
Säkerställa efterlevnad av lagkrav
Delta i upphandlingar och kravställning kopplat till säkerhet
Vi söker dig som har/kan
Eftergymnasial utbildning exempelvis inom informationssäkerhet, IT, systemvetenskap, juridik, verksamhetsutveckling eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet och som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete med informationssäkerhet men vi söker framförallt dig som kan omsätta kunskap till verklig förändring
God kunskap om relevanta regelverk och standarder
Förmåga att kommunicera och omsätta krav till praktiska lösningar i verksamheten
Goda IT-kunskaper
Formulera dig väl på svenska i både tal och skrift
B-körkort
Det är meriterande om du har
Erfarenhet från samhällsviktig verksamhet eller offentlig sektor
Arbetat med NIS/NIS2/CSL eller säkerhetsskydd
Erfarenhet av relevanta certifieringar
Vana att arbeta i komplexa miljöer med många intressenter
Dina personliga egenskaper
Dina personliga egenskaper är avgörande och för att lyckas i rollen har/är du:
God social och kommunikativ förmåga, för att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt
Är strukturerad, analytisk och har ett pragmatiskt och lösningsorienterat arbetssätt
Du är nyfiken och proaktiv i att följa förändringar i lagar och krav – och ser till att omsätta dem till stöd för verksamhetens utveckling
Du ser vad som är viktigast här och nu - kan prioritera vad som är good enough
Vi erbjuder bland annat
Ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig och utvecklande bransch som gör skillnad för väldigt många människor och för framtidens hållbara samhälle
Möjlighet att påverka och utveckla informationssäkerhetsarbetet
Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är kort
En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder enligt regelbundna medarbetar- och kundundersökningar
En arbetsplats som ligger 5-10 minuters promenadväg från Resecentrum i Trollhättan
Läs mer om våra förmåner och hur vi jobbar med hållbarhet och samhällsengagemang här.
Bakgrundskontroll kommer eventuell utföras utifrån vår samhällskritiska verksamhet.
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Skicka ansökan.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Gunilla Samuelsson, Enhetschef Verksamhetsstöd, telefon: 0520-497581 eller e-post: gunilla.samuelsson@trollhattanenergi.se
.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon 0520-497588.
Löpande urval tillämpas och din ansökan vill vi ha senast den 2026-08-17. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål – att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga – ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
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Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättan Energi Aktiebolag
(org.nr 556194-6921), https://www.trollhattanenergi.se/
Förrådsgatan 2 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Verksamhetsstöd, Säkerhet Jobbnummer
9976038