Trollhättan Energi söker en avdelningschef, Drift Elnät
2026-02-23
Vill du leda en samhällsviktig verksamhet och vara med och forma framtidens hållbara energisystem?
Vi söker en engagerad och utvecklingsinriktad avdelningschef för drift elnät som vill kombinera teknik, ledarskap och samhällsnytta.
Hos oss får du en nyckelroll i ett kommunalt bolag där vi tillsammans säkerställer trygg och hållbar elförsörjning för Trollhättans invånare och företag.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenhet - det viktigaste för oss är ditt ledarskap, din vilja att utveckla verksamheten och ditt engagemang för samhällsuppdraget.
Om rollen
Som avdelningschef leder du driftverksamheten inom elnät och ansvarar för verksamhet, medarbetare, ekonomi och arbetsmiljö. Du ingår i enhetens ledningsgrupp och rapporterar till enhetschef. Du arbetar både strategiskt och operativt samt i nära samverkan med andra avdelningar, entreprenörer, myndigheter och externa samarbetspartners. Du driver arbetet med digitalisering av nätet, smarta lösningar och flexibla driftstrategier, vilket stärker leveranssäkerheten och möjliggör effektivare energihantering
Du leder ett kompetent team på sju personer inom avdelning Drift Elnät. Inom enheten Elnät arbetar ett 30-tal personer varav fyra avdelningschefer. Enheten innefattar avdelningar för drift, entreprenad, nätutveckling och mätning. Tillsammans med driftgruppen och övriga kollegor inom enheten utvecklar ni arbetssätt, stärker leveranssäkerhet och driver verksamheten framåt i takt med energiomställningen.
Ditt uppdrag
- Leda och utveckla driftorganisationen inom elnät
- Skapa en inkluderande, trygg och hållbar arbetsmiljö
- Säkerställa hög leveranssäkerhet, kvalitet och regelefterlevnad
- Ansvara för budget, prognos och uppföljning
- Driva förbättrings- och utvecklingsinitiativ
- Samverka med kollegor, entreprenörer och externa aktörer
Vi söker dig som har/kan
- Relevant högskoleutbildning inom elkraft, energi, teknik eller motsvarande erfarenhet
- Erfarenhet av ledarskap, gärna inom teknik, energi eller infrastruktur
- God kunskap om drift, underhåll och regelverk kopplat till elnät
- God ekonomisk förståelse och tidigare erfarenhet av budget- och resultatansvar
- Goda IT-kunskaper
- Formulera dig väl på svenska i både tal och skrift samt behärska engelska
- B-körkort
Det är meriterande om du har
- Erfarenhet elnät-/energibranschen
- Erfarenhet av att driva förbättrings- och utvecklingsverksamhet
- Kunskap om beredskap, elsäkerhet och arbetsmiljöfrågor
Dina personliga egenskaper
- Du är en nyfiken, engagerad, trygg och tydlig ledare som är bra på att bygga team, skapa delaktighet och få människor i din närhet att växa
- Du är analytisk och strategisk med en god förmåga att se verksamheten ur ett helikopterperspektiv och kunna navigera i den dynamiska energibranschen
- Du har en god social och kommunikativ förmåga, som hjälper dig att skapa och upprätthålla goda relationer såväl internt som externt
Vi erbjuder bland annat
- Ett meningsfullt uppdrag i en samhällsviktig, expansiv och utvecklande bransch som gör skillnad för väldigt många människor, klimatet och framtidens energiförsörjning
- En nyckelroll med möjlighet att påverka och utveckla både verksamhet och kultur
- Kompetenta och engagerade kollegor
- Ett medelstort företag där spannet mellan beslut och handling är kort
- En arbetsplats och ett företag som är omtyckt av både medarbetare och kunder där samarbete, engagemang och kundfokus står i centrum
- En arbetsplats som ligger 5-10 minuters promenadväg från järnvägsstationen i Trollhättan
Vi ser fram emot att välkomna en kompetent kollega till vårt team och eftersom vi arbetar för en mer jämställd energibransch ser vi gärna kvinnliga sökanden till denna tjänst.https://www.trollhattanenergi.se/jobba-hos-oss/formaner/
Trollhättan Energis elnätsverksamhet ansvarar för kritisk infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Denna tjänst är säkerhetsklassad varför säkerhetsprövning kommer genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Ansökningsförfarande
För att komma direkt till ansökningsformuläret klicka på Sök jobbet.
Önskar du ytterligare information om tjänsten kontakta gärna: Jacob Eriksson, Enhetschef Elnät, telefon: tel:0520497528 eller e-post mailto:jacob.eriksson@trollhattanenergi.se
.
Har du frågor angående ansökningsprocessen kontakta: Lil Larsdotter Krus, telefon tel:0520497588.
Vi hanterar ansökningar och genomför intervjuer löpande. Sista ansökningsdag är 2026-03-??. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Om Trollhättan Energi
Vi är ett energibolag som ägs av Trollhättans stad. Vi vill vara med och bygga en stad där det är gott att leva genom att erbjuda hållbara produkter och tjänster inom energi, miljö och digital kommunikation. Förutom detta jobbar vi mot ett större mål - att vara den goda kraften för generationer.
Vi drivs av att göra Trollhättan och vår omvärld bättre. Vi tror på människor och har tillit till varandras förmåga, olikheter och kunskap. Att överträffa förväntningar och leverera kundupplevelser, se möjligheter och vara affärsmässiga - ja, så vill vi tillsammans med varandra och partners skapa mervärden för människor och verksamheter i vår stad.
Idag är vi drygt 200 anställda och har en omsättning på omkring 850 miljoner kronor.
Välkommen med din ansökan!
