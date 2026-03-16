Trollbodaskolan söker lärarvikariat till SU-grupp
2026-03-16
Arbetsplatsbeskrivning
Trollbodaskolan är en F-9 skola med ca 620 elever, belägen i natursköna Hässelby norra villastad i nordvästra Stockholm.
Skolan är byggd år 2000 och har ljusa lokaler som bygger på att varje arbetslag har sina egna lokaler med klassrum, arbetsrum och i förekommande fall fritidshem.
Vi söker nu ett vikariat för en lärartjänst i skolans särskilda undervisningsgrupp på mellanstadiet; Studio 36. Du kommer bland annat:
Planera och genomföra undervisning utifrån elevernas individuella behov.
Skapa en trygg, förutsägbar och inkluderande lärmiljö.
Ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare för att främja samarbete kring elevernas utveckling.
Bidra till skolans utvecklingsarbete och vara en del av ett engagerat arbetslag.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare åk 4-6, gärna med erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd. Du har förmåga att skapa goda relationer och bygga tillit.
Är flexibel, lösningsfokuserad och har ett stort tålamod. Ett intresse för att utveckla inkluderande undervisningsmetoder samt vill bidra till en positiv och trygg skolmiljö där eleverna får möjlighet att växa.
Du har god förståelse för elevers olika förutsättningar att ta till sig kunskap och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1452". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, Trollbodaskolan Kontakt
Charlotte Hamark charlotte.hamark@edu.stockholm.se 076-1241835 Jobbnummer
9800349