Trinax-koncernen söker Senior Product Designer
Trinax AB / Datajobb / Trollhättan Visa alla datajobb i Trollhättan
2026-07-03
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Vill du designa produkter som används av tusentals hantverkare varje dag – och samtidigt ha stort inflytande över hur framtidens digitala verktyg utvecklas?
Trinax-koncernen söker nu en senior designer som vill vara med och skapa marknadens bästa användarupplevelser. Koncernen består av flera mjukvarubolag som tillsammans erbjuder några av marknadens mest kompletta digitala lösningar för hantverksbranschen – från tid- och projekthantering till körjournaler, fordons- och tillgångsspårning. Våra produkter används dagligen av tusentals företag i Sverige, Finland och Norge för att spara tid, öka lönsamheten och förenkla arbetsdagen.
Hos oss blir du en viktig del av produktutvecklingen och får arbeta nära produktägare, utvecklare och affärssidan för att skapa lösningar som är lika genomtänkta som snygga.
Rollen i korthet
Du blir en nyckelperson i utvecklingen av våra produkter och ansvarar för att användarupplevelsen håller absolut högsta nivå.
Rollen innebär bland annat att:
Designa nya funktioner och användarflöden i Figma.
Ta fram wireframes, prototyper och färdiga gränssnitt.
Säkerställa en konsekvent design genom våra produkter och vårt designsystem.
Samarbeta tätt med frontendutvecklare och själv bidra med HTML och CSS när det behövs.
Utmana befintliga lösningar och ständigt förbättra användarupplevelsen genom användarinsikter och tester.
Vara med och forma den långsiktiga designstrategin för hela koncernen.
Vi tror att du har
Flera års erfarenhet som UX/UI- eller Product Designer.
Mycket goda kunskaper i Figma och moderna designprocesser.
Stark känsla för användarupplevelse, informationsarkitektur och interaktionsdesign.
Mycket goda kunskaper i HTML och CSS samt förståelse för modern frontend.
Erfarenhet av designsystem och komponentbaserad design.
Förmåga att omsätta komplexa behov till enkla, intuitiva och visuellt tilltalande lösningar.
Erfarenhet av versionshantering (git).
Grundläggande kunskaper i PHP är meriterande.
Grundläggande kunskaper i Vue är meriterande.Publiceringsdatum2026-07-03Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är nyfiken, analytisk och har höga krav på kvalitet. Du drivs av att lösa riktiga användarproblem och är lika bekväm med att diskutera strategi som att finslipa detaljer på pixelnivå. Du är självgående, prestigelös och trivs i en miljö där beslutsvägarna är korta och idéer snabbt blir verklighet.
Hos Trinax får du möjlighet att påverka produkter som används varje dag av tusentals människor och vara med på en spännande tillväxtresa där design har en självklar plats i produktutvecklingen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trinax AB
(org.nr 556799-4602)
Montörvägen 4 (visa karta
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461 37 TROLLHÄTTAN Kontakt
Chief Technology Product Officer
Emma Bjurström emma.bjurstrom@trinax.se Jobbnummer
9990772