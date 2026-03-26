Trevligt sommarjobba över båda semesterperioderna
Din Personliga Assistans Falköping AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skövde
2026-03-26
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Din Personliga Assistans Falköping AB i Skövde
, Tibro
, Tidaholm
, Skara
, Hjo
eller i hela Sverige
För en anställning hos mig krävs en personlig mognad och förmåga att sätta sig in i en annan människas situation.
Du ska assistera mig med det som jag skulle gjort själv utan min funktionsvariation, på det sätt som jag önskar.
Jag söker nu en kvinnlig medarbetare som vill arbeta som personlig assistent i sommar.
Jag är en man i 50-årsåldern bosatt i villa relativt centralt i Tibro.
Jag för min egen talan och styr min assistans så det är av stor vikt att du är lyhörd och intresserad av att hjälpa mig utifrån mina behov. Du ska ha lätt för att kommunicera och vara självgående i ditt arbete.
Arbetet innefattar bland annat vardagliga hushållssysslor, stöd vid förflyttningar, träning samt social samvaro.
Din arbetsplats är där jag befinner mig vilket kan innebära resor och utflykter.
Omfattning 100% rullande 3veckorsschema med arbetstider kl.07-00 under båda semesterperioderna
Din arbetsgivare blir Din personliga assistans Falköping, assistansbolaget i det lilla formatet med den breda kompetensen, läs mer på vår hemsida, https://dinpa.se/
Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal och erbjuder alla anställda friskvårdsförmåner / friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: fredriksmoto@gmail.com Arbetsgivare Din Personliga Assistans Falköping AB
(org.nr 556786-6776) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Din Personliga Assistans Kontakt
HR
Marie Ingemarsson Marie@dinpa.se 0515-685573 Jobbnummer
