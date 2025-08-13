Trevlig medarbetare i matsalen

Forza P04 AB / Servitörsjobb / Lerum
2025-08-13


Du välkomnar våra gäster, och rår om dem tills de är nöjda säger adjö. Därtill sysslor där vi behöver ditt engagemang.
I huvudsak är det dagtid och lunch som gäller, men med möjlighet att även arbeta över middag
Piano är en bättre kvarterskrog mitt emot Lerums station som erbjudit mat, dryck, musik och en härlig miljö sedan starten 2020.
Välkommen!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@pianolerum.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Forza P04 AB (org.nr 559236-8434)
Stationsvägen 8 (visa karta)
443 30  LERUM

Arbetsplats
Piano Kvarterskrog & Bar

Jobbnummer
9457597

