Tredjestyrman till Way Forward
Walleniusrederierna Aktiebolag / Fartygsbefälsjobb / Stockholm Visa alla fartygsbefälsjobb i Stockholm
2026-07-09
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Wallenius Marine är ett svenskt rederi som tillhandahåller tjänster inom Ship Management och Ship Design/Newbuilding. Vår vision är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. För att komma dit tror vi på innovativ design, sustaintech, digitalisering och partnerskap. Under de senaste åren har vi byggt energieffektiva multi-fuel fartyg och LNG/batterihybrider. Vi designar också koncept med vinddrivna lastfartyg som släpper ut 90% mindre luftutsläpp än de mest energieffektiva fartygen idag. Som en del av vårt team blir du delaktig i att driva projekt som sätter nya standarder och formar framtidens sjöfart.
Våra huvudsakliga affärsområden är:
• Ship Management: Vi ansvarar för teknisk förvaltning och bemanning av fartyg för kunder över hela världen. Genom nära samarbete med våra kunder optimerar vi fartygens livslängd och drift, alltid med hållbarhet och innovation i fokus.
• Fartygsdesign och nybyggnad: Sedan mitten av 1990-talet har vi levererat närmare 70 ny- och ombyggnader – ett arv vi är stolta över och bygger vidare på. Tillsammans kan vi skapa nästa kapitel i sjöfartens historia.
Wallenius Marine är en del av familjeägda Soya Group, som har varit en föregångare inom den globala sjöfartsnäringen sedan 1934. Läs mer på soyagroup.com
Wallenius Marine är ett svenskt rederi som tillhandahåller Ship Management och Ship Design/Newbuilding services. Vår vision är att leda vägen mot verkligt hållbar sjöfart. För att komma dit tror vi på innovativ design, sustaintech, digitalisering och partnerskap.
Inom Ship Management ansvarar vi för teknisk förvaltning och bemanning av fartyg för kunder över hela världen. Genom nära samarbete med våra kunder optimerar vi fartygens livslängd och drift, alltid med hållbarhet och innovation i fokus. Vi satsar stort på att utveckla vinddrivna fartyg och täcker allt från design till träning av besättningar, vilket gör att vi kan skapa helhetslösningar som verkligen gör skillnad. Som en del av vårt team kan du bidra till att sätta nya standarder och forma framtidens sjöfart.
Wallenius Marine är en del av familjeägda Soya Group, som har varit en föregångare inom den globala sjöfartsnäringen sedan 1934. Läs mer på soyagroup.com
1 plats(er).
Vi på Wallenius Marine sökernuen Tredjestyrman till fartyget Way Forward. Way Forward är ett PCC fartyg som trafikerar i Europa och Nordamerika, som också består av ett härligt team ombord. Way Forward går på charter för Volkswagen.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vill du kanske byta miljö, och har drömt om att segla på de stora haven? Sök då denna spännande och utvecklande roll som Tredjestyrman. Publiceringsdatum2026-07-09Om tjänsten
Tjänsten som Tredjestyrman ombord på Way Forward är utvecklande, variationsrik och ett perfekt steg för att komma in hos oss på Wallenius Marine. Du kommer jobba tätt ihop med övriga nautiska befäl och ansvara för att säkerhet, effektivitet och kvalité eftersträvas ombord.
I tjänsten så kommer du ha varierade arbetsuppgifter, som exempelvis:
Navigation
Bryggvakt
Ansvar för livräddningsutrustning samt viss brandutrustning
Fokus på säkerhetsaspekter ombord
Stödja last- och hamnoperationer
Administrativa uppgifter som att föra loggar och hålla inventeringslistor uppdaterade
Säkerhetsintroduktion för nya besättningsmedlemmar
Ombord på Way Forward arbetar både Filippinsk och Svensk besättning. Då vi har mixed crew så pratar vi engelska ombord. Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning, som inleds med sedvanlig provanställning
Törnlängd: ca 8 veckor.
Tillträde enligt överenskommelse.Tjänsten kan komma att tillsättas innan avslutat sökdatumKvalifikationer
Krav för tjänsten är:
Behörighet som Tredjestyrman
Giltiga certifikat och intyg för tjänsten i enlighet med STCW Manila
Goda kunskaper i engelska - att kunna uttrycka dig i både tal och skrift
Meriterande och personliga egenskaper
Det är meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från liknande Ro-Ro fartyg
Har arbetslivserfarenhet i rollen som Tredjestyrman sen tidigare
Vi ser att du som person är positiv, som med driv, prestigelöshet och nyfikenhet tar dig an nya utmaningar hos oss. Det är viktigt att du är kommunikativ och värdesätter samarbete med andra, då teamet ombord på Way Forward jobbar mycket tillsammans.
Vi förväntar oss att alla våra medarbetare agerar på ett professionellt, engagerat och öppet sätt. Det är en självklarhet för oss att arbeta aktivt för likabehandling, mångfald och inkludering och vi tar för givet att du delar vår uppfattning.
Stor vikt kommer att läggas vid såväl kompetens som personlighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C12726". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Walleniusrederierna Aktiebolag
(org.nr 556033-5928)
PO Box 17086 (visa karta
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104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Soya Group , Wallenius Marine Sea personnel Kontakt
Rekrytering Sjö rekryteringsjo@walleniusmarine.com Jobbnummer
9998204