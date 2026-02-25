Tredjepartsgranskare för stora samverkansprojekt
2026-02-25
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en konsult som kan genomföra en oberoende tredjepartsgranskning av stora samverkansprojekt inom energi- och kraftsystem. Uppdraget innebär att granska underlag och leveranser med fokus på kvalitet, efterlevnad och tydlighet, samt att bidra med ett objektivt beslutsstöd till beställaren.
ArbetsuppgifterGenomföra tredjepartsgranskning av projektunderlag och leveranser i större samverkansprojekt.
Identifiera risker, brister och förbättringsområden samt dokumentera iakttagelser på ett strukturerat sätt.
Ta fram rekommendationer och underlag som stöd för beslut och fortsatt genomförande.
Delta i avstämningar och dialoger med relevanta intressenter kring granskningens resultat.
KravFörmåga att arbeta oberoende med tredjepartsgranskning i stora samverkansprojekt.
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.Så ansöker du
