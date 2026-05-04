Treasury-konsult med fokus på derivat och prisvalidering
Capega AB / Bankjobb / Stockholm
2026-05-04
Ett internationellt industribolag med stark global närvaro söker nu en konsult till ett uppdrag inom Treasury-funktionen. Konsultuppdraget är initialt på cirka tre månader, med god möjlighet till förlängning. Du är stationerad på bolagets kontor i centrala Stockholm.
Rollen innebär att analysera och identifiera orsaker till avvikelser i prisvalidering, med särskilt fokus på derivatinstrument. Arbetet omfattar gränssnittet mellan det interna affärssystemet Quantum och Bloomberg, där noggrannhet och förståelse för dataintegration är centralt.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av finansiella instrument, särskilt derivat
God förståelse för systemflöden och tekniska uppsättningar inom finans
Förmåga att felsöka och analysera datadiskrepanser
Erfarenhet av arbete med marknadsdata är meriterande
Uppdraget passar dig som är analytisk, självgående och trivs i en miljö där teknik möter finans.
Start enligt överenskommelse.
Ansökan & Kontakt
Vid frågor om konsultuppdraget kontakta ansvarig rekryteringskonsult Åsa Ollert på Capega. Vi emotser din ansökan inom kort då konsulter presenteras löpande till kunden.
Välkommen med din ansökan!
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Arbetsgivare Capega AB
https://capega.teamtailor.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM
