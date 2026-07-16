Treasury Specialist med systemintresse
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Treasury Specialist – Group Treasury
Vill du arbeta inom treasury i en dynamisk och internationell miljö där du får samarbeta med intressenter globalt? Är du en kombination av social och analytisk, med ett genuint intresse för system, förbättringsarbete och ny teknik? Då kan detta vara rollen för dig.
Till en globalt ledande koncern söker vi nu en Treasury Specialist till Group Treasury. Här erbjuds du en bred och utvecklande roll där du får möjlighet att påverka arbetssätt, driva förbättringar och utvecklas tillsammans med ett engagerat team.
Group Treasury är koncernens centrala finansfunktion med globalt ansvar för att samordna koncernens finansiella aktiviteter. Du blir en del av backofficeteamet som ansvarar för likviditet, betalningar, operativ kassahantering, netting, internbank samt olika utvecklings- och förändringsprojekt. Funktionen ansvarar även för koncernens lång- och kortfristiga finansiering, relationer med kreditmarknaderna, hantering av valuta-, ränte- och energirisker samt andra finansiella frågor. Du arbetar i en internationell miljö med många kontaktytor över funktioner, affärsområden och länder. Bolaget har sitt huvudkontor i moderna lokaler i centrala Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som Treasury Specialist får du en varierad roll där du kombinerar operativt treasuryarbete med analys, processutveckling och systemförbättringar. Du fungerar som backup för teamets Treasury-administratörer i det dagliga arbetet, men en stor del av rollen handlar om att analysera befintliga processer och identifiera möjligheter att effektivisera och automatisera arbetsflöden.
Du kommer att utveckla en god förståelse för Treasurys processer i sin helhet och arbeta aktivt i SAP S/4HANA och Treasury-systemet. Rollen passar dig som har ett stort systemintresse och tycker om att förstå hur processer, data och teknik hänger ihop. Har du dessutom ett intresse för AI, programmering eller automatisering ser vi det som ett stort plus.
Du blir involverad i projekt tillsammans med flera delar av Treasury-organisationen, exempelvis Cash Management, Treasury Control och Global Business Services, samt har många kontaktytor både internt och externt. För rätt person finns goda möjligheter att utvecklas vidare inom Treasury och ta ett större ansvar över tid.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera masterdata i Treasury-systemet och SAP S/4HANA.
Vara backup för det operativa backofficearbetet, exempelvis kassahantering och månatlig netting.
Analysera och utveckla Treasury-processer med fokus på effektivisering, automatisering och minskade operativa risker.
Identifiera och driva förbättringsinitiativ inom system och arbetsflöden.
Delta i projekt tillsammans med olika Treasury-funktioner och andra delar av verksamheten.
Ha löpande dialog med interna och externa finansiella motparter.
Kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är nyfiken, ödmjuk och noggrann. Du är prestigelös, lösningsorienterad och trivs med att ta egna initiativ. Du motiveras av att förstå processer på djupet och ser möjligheter där andra ser utmaningar. Samtidigt är du en lagspelare som uppskattar samarbete i en internationell organisation.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Universitetsexamen inom ekonomi, finans, företagsekonomi eller motsvarande.
Minst tre års relevant arbetslivserfarenhet från treasury, bank, finansbolag eller konsultverksamhet.
Ett starkt analytiskt förhållningssätt och ett genuint intresse för system och processutveckling.
Erfarenhet av SAP är meriterande men inte ett krav.
Erfarenhet av Power BI, VBA, SQL eller liknande verktyg är meriterande.
Intresse för AI, programmering eller automatisering är ett plus.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Vi erbjuder en utvecklande roll i en global organisation där du får möjlighet att arbeta nära verksamheten, påverka hur Treasury utvecklas och vara en del av ett team som värdesätter samarbete, nytänkande och ständiga förbättringar.
Övrig information
Detta är ett konsultuppdrag med start under augusti 2026. Uppdraget löper under tiden som bolaget genomför en rekryteringsprocess. För dig som trivs i rollen och är intresserad av en långsiktig lösning finns därför goda möjligheter att konsultuppdraget övergår i en fast anställning hos bolaget.
Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Åsa Ollert på Capega.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Capega Capega är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med kontor i centrala Stockholm. Vi är specialiserade på interimslösningar och rekrytering inom ekonomi, fastighet, bank, finans & försäkring. Som helhetsleverantör hjälper vi er att tillsätta tjänster på alla nivåer med rätt kompetens. Läs mer om oss på www.capega.se
och ta en första kontakt.
Konsult hos Capega Som konsult hos Capega blir du en del av ett personligt bolag som med bred kompetens och stort nätverk ger dig rätt förutsättning att utvecklas inom din yrkesroll. Då vi värdesätter dig och dina kvalifikationer är det viktigt för oss att du trivs som vår konsult. Du får en engagerad konsultchef som känner till din bransch väl och du erbjuds goda anställningsvillkor med friskvårdbidrag och tjänstepension.
För mer information om nya tjänster, följ oss på LinkedIn eller håll utkik på www.capega.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8080104-2103553". Arbetsgivare Capega AB
(org.nr 559163-0016), https://capega.teamtailor.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Capega Jobbnummer
10004381