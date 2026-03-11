Traverstekniker inriktning EL
Infinity Industry Solutions Sweden AB / Tele- och elektronikreperatörsjobb / Gävle
Carlhag har sedan starten 1995 etablerat sig som en stabil och trygg leverantör av lyftutrustningar. Vi är en auktoriserad återförsäljare åt ABUS Kransystem AB i Sverige sedan många år.
Vår affärsidé är att tillhandahålla produkter och tjänster med inriktning på materialhantering. Genom vårt breda och omfattande produktprogram kan vi erbjuda lösningar till de allra flesta kunder och branscher.
Drivkraften är självklar för Carlhag - maximal kundnöjdhet. Kvalitet, säkerhet, kunskap och kundnöjdhet är exempel på värderingar som utvecklat företaget till vad det är idag.
Traverstekniker till Carlhag i Gävle
Har du ett genuint intresse för teknik, är en kreativ problemlösare som uppskattar kontakten med människor? Då kan detta vara rätt för dig! Vi kommer att ge dig alla förutsättningar för att lyckas.
Carlhag är ett stort men familjärt företag och vårt erbjudande till dig är trygghet, engagemang och stabilitet.
Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och därför hoppas vi att du söker dig till oss.

Dina arbetsuppgifter
Som traverstekniker utgår du från kontoret i Gävle för att sedan utföra arbetet på plats hos våra kunder. Ditt huvudsakliga arbete kommer att vara service, montage, reparation samt tillbyggnationer av lyftutrustning, Vilket innebär allt ifrån telfrar till kompletta traversanläggningar.
Våra kunder finns i Gästrikland, Dalarna, Södra Hälsingland och Norra Uppland.
Hos oss på Carlhag erbjuder vi ett omväxlande och självständigt arbete i en spännande bransch. Du är vår stjärna på plats och arbetar varje dag för att kunderna ska lyckas tillsammans med oss på Carlhag.
Då denna roll kommer att vara ute hos våra kunder, innebär det att vissa dagar kan bli lite längre än andra, övertid förekommer samt att det blir några övernattningar per år.
Personliga egenskaper och kvalifikationer
Vi söker dig som har god förståelse för vad som krävs för att utföra snabb och bra service av högsta kvalité.
Stor vikt kommer att läggas på din personlighet och för att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Erfarenhet av service, felsökning och reparation av teknisk utrustning
• Förmågan att jobba självständigt och bibehålla högt servicefokus
• Erfarenhet av industri-el (gymnasial utb alt dokumenterad erfarenhet)
• B-körkort är ett krav
• Gillar kontakten med nya arbetsställen och människor
• God kunskap i svenska och engelska i både tal och skrift
• Grundläggande datorvana
Inte är höjdrädd då stor del av jobbet sker på höjd.
Frågor? Mejla peter@infinitysolutions.se
. Ersättning
