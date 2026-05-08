Träslöjdslärare till mellan och högstadiet
2026-05-08
Bli en del av vårt team som lärare i träslöjd för mellanstadiet och högstadiet på IES Jönköping!
Vi söker en engagerad och legitimerad lärare i träslöjd som vill vara med och driva en högklassig träslöjdsundervisning på vår skola. Hos oss får du arbeta i en dynamisk, internationell miljö där vi tillsammans skapar studiero, akademisk framgång och en trygg miljö för alla. Träslöjdssalen är nyrenoverade med nya maskiner installerade sommaren 2025.
Detta är en tjänst som kan leda till tillsvidareanställning, med tillträde den 3 augusti 2026.
Om rollen
Vi är en internationell skola med 850 elever från förskoleklass till årskurs 9 och 130 medarbetare från hela världen. Som lärare i träslöjd ansvarar du för att planera och genomföra meningsfulla lektioner för både mellanstadiet och högstadiet. Du arbetar med ämneslaget 'praktiska estetiska ämnen'.
Vem söker vi?
Vi söker en trygg och professionell pedagog med utbildning ämnet träslöjd som trivs med att vara en ledare i klassrummet. För denna tjänst ser vi endast sökande med svensk lärarlegitimation eller sökande som kommer att erhålla en snart.
Kvalifikationer som vi prioriterar:
• Svensk lärarlegitimation med behörighet i träslöjd.
• Positiv och samarbetsinriktad - du är en lagspelare som sprider energi i kollegiet och bidrar till vår "Tough Love"-kultur.
• Förmåga att skapa engagemang och självförtroende hos eleverna.
Vad vi erbjuder dig
• En stabil tjänst: Vi erbjuder 100 % tjänstgöringsgrad med målet om en långsiktig tillsvidareanställning.
• Gedigen introduktion: Extra introduktionsdagar och ett välstrukturerat mentorskapsprogram för att du ska få bästa möjliga start.
• Professionell miljö: Tydliga rutiner, policys och digitala system som stödjer dig i din undervisning och dokumentation.
• Förmåner: Konkurrenskraftig lön, hälsosamma pedagogiska luncher och kollektivavtal (Sveriges Lärare/Almega).
Elevsäkerhet Våra elevers säkerhet är vår högsta prioritet. Alla kandidater som går vidare i processen kommer att genomgå en bakgrundskontroll från Polisen. Vi kommer också att efterfråga tre Bank-ID/verifierade referenser.
Så här ansöker du: Skicka ditt personliga brev och CV tillsammans med din lärarlegitimation, till: jobs.jonkoping@engelska.se
(ansök inte via vår webbsida eller på annat sätt)
Vänligen skriv endast "träslöjd" i ämnesraden på ditt epost.
Intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan! Sista ansökningsdag är den 24 maj 2026.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body.
9901361