Träslöjdslärare på T4 skolan och Silviaskolan
2026-04-15
Vad erbjuder vi?
Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av undervisning i träslöjd i anpassad grundskola och i grundskola för elever med hörselnedsättning. I uppdraget ingår planering, utvärdering och dokumentation samt ansvar för övriga uppgifter som ingår i läraryrket.
T4 skolan är en anpassad grundskola för elever med en intellektuell funktionsnedsättning från förskoleklass till årskurs nio och Silviaskolan är en regional grundskola för elever med hörselnedsättning från förskoleklass till årskurs nio.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i träslöjd. Du är väl förankrad i skolans styrdokument och deltar aktivt i det pedagogiska utvecklingsarbetet och de kollegiala lärandeprocesserna samt skapar förutsättningar för varje barns lärande och utveckling. Behov av individualisering för varje elev utefter speciella behov och förmågor. Undervisningen sker i åldersblandade grupper.
Som person är du lyhörd för varje elevs förutsättningar och behov. Samtidigt är du trygg och stabil och bidrar till nytänkande och kreativitet. Du bidrar till ett positivt samarbetsklimat på arbetsplatsen och är bra på att samarbeta och skapa goda relationer till kollegor, elever och vårdnadshavare. Du kommer att ha din basplacering på T4 skolan. Publiceringsdatum2026-04-15Övrig information
Du ska dela värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas före anställning. Du kan hämta det på Polisens hemsida. Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten
Då det förekommer arbetsuppgifter som kan komma att kräva signering av specifika dokument
förutsätter tjänsten att du har en privat mobiltelefon där du kan identifiera dig med Mobilt BankID.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till HR-administratör Simon Priebe för vidare information kring hur du ansöker.
Innan anställning behöver du visa upp pass/nationellt id. Har du medborgarskap från ett land utanför EU/EES behöver du också visa upp ditt arbetstillstånd eller uppehållstillstånd. Detta för att vi ska kunna säkra din identitet och din rätt att arbeta i Sverige.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att vederbörliga beslut fattas.Om företaget
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad skola och kulturskola. Vi arbetar gemensamt för en lärmiljö där barn, elever och medarbetare lyckas och får bli sitt bästa. Förvaltningens uppdrag är att samordna, planera och stödja de olika verksamheterna samt arbeta för samordning mellan skola och arbetsliv.
T4 skolan är en kommunal anpassad grundskola med årskurserna F-9 samt fritidshem. På skolan går ca 85 elever. Vi arbetar alla med utgångspunkt i t.ex; bemötande, hänsyn och respekt för varandra och för skolans miljö, elever ska känna tillhörighet, må bra och få till stånd ett optimalt lärande. Vi arbetar åldersblandat. Skolan är placerad i centrala Hässleholm med goda tåg- och bussförbindelser.
Silviaskolan är en regional F- 9 grundskola för elever med hörselnedsättning, företrädesvis barn med hörapparat eller Cochlea-implantat. Här går ca 80 elever från ca 25 kommuner. Skolan är specialanpassad för att möta elevernas behov. Skolan är centralt belägen och är på promenadavstånd från buss- och järnvägsstationen i Hässleholm.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholms kommun
https://www.hassleholm.se/
291 80 HÄSSLEHOLM Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, T4 - Anpassad grundskola, T4/Silviaskolan Kontakt
Fackliga företrädare nås genom kommunens växel 0451-267000
