Transportsoldat till 311. Stab- och logistikkompaniet
311. Stab-och logistikkompaniet är en del av 31.flygbasbataljon vid Helikopterflottiljen, Malmen. Kompaniet består av en kompaniledning, ledningspluton, logistikpluton, trossplutonsamt sjukvårdspluton. Kompaniets huvuduppgift är att understödja flygbasen med lednings-och logistikbehov. Logistikplutonen ansvarar för flygbasens externa logistik medan Trossplutonen ansvarar för flygbasens interna logistik.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Transportsoldat är din huvuduppgift att förnödenhetsförsörja flygbasens enheter. Du ingår i en grupp som tillsammans ansvarar för plutonens transportförmåga. Du stöttar även övriga plutonen i lösandet av uppgifter. Tjänsten innefattar bland annat transport av förnödenheter (kvalificerad ammunition, fordon, materiel), beredskapsuppgifter, tjänst med tung lastbil och släp och materieltjänst.
Kvalifikationer
• Genomförd värnplikt med godkänt resultat eller pågående värnplikt med god prognos vid rekryteringstillfället
• Svenskt medborgarskap
• B-Körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Uppfyller Försvarsmaktens fysiska krav
Meriterande
• ADR-behörighet grund, klass1 och tank.
• Logistikutbildning.
• Militärt förarbevis Tung lastbil, tung släpvagn, Hjullastare, truck. Dina personliga egenskaper
Som förare ansvarar du för att fordonet du framför är funktionsdugligt, därmed är det av stor vikt att du är ansvarstagande och noggrann. Som förare är det även viktigt att du kan behålla lugnet och sätta säkerheten främst även i en stressad situation.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning GSS/K
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträde: Enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen
Plutonchef Samuelsson Niklas
Mob nr:0734477940
Växel: 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-311stablogkomp-113logplut@mil.se
Information om rekryteringsprocessen
Lt Victoria Donderer, Personalofficer, 013-28 30 00 (vxl)Hkpflj-31fbasbat-s1@mil.se
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj, Mats Häggström
OFR/S Hkpflj, Christoffer Willers
SACO-S Hkpflj, Annelie Helmersson
SEKO Hkpflj, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
