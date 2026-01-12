Transportplanerare timvikarier
2026-01-12
Är du en serviceinriktad person som tycker om att hjälpa andra och vill vara med och göra skillnad för göteborgarna?
Vi söker nu timvikarier till vår beställningscentral som är en enhet inom avdelning Mobilitet och serviceresor på Stadsmiljöförvaltningen.
Som timvikarie erbjuds du arbetspass utefter de behov som uppstår i verksamheten
Arbetsuppgifter
Ditt arbete innebär att på ett trevligt och effektivt sätt hantera bokningar för färdtjänst- och flexlinjeresor. Vi hanterar ca 2000 - 3000 samtal per dag där ditt bemötande bidrar till att våra kunder känner sig trygga och välkomna i mötet med oss.
Vår arbetstid är förlagd såväl vardagar som helger mellan klockan 06.50-21.10. Under utbildningstiden förväntas du kunna närvara heltid ca 4-5 veckor varav de sista veckorna är schemalagda.Kvalifikationer
För oss är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och engagerad. Du trivs i ett operativt arbete samtidigt som du har ett genuint intresse för människor och tycker om att hjälpa andra. Du behöver ha tålamod, vara tydlig, lyhörd och noggrann.
Du behöver kunna hantera att det tidvis är hög arbetsbelastning samt ha god samarbetsförmåga.
Utöver ovan kvalifikationer söker vi dig som har
- godkänd gymnasieutbildning
- minst tre års arbetslivserfarenhet gärna inom funktionsnedsättning eller annat serviceyrke som vi bedömer som likvärdigt
- god datorvana med erfarenhet av att arbeta i olika och komplexa system
- god svenska i såväl tal som skrift.
Vi ser det meriterande om du har
- kunskaper i andra språk
- god lokalkännedom om Göteborgsområdet och goda kunskaper om den allmänna kollektivtrafiken.Anställningsvillkor
De närmsta två åren renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20 där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026. Under renoveringstiden är vår arbetsplats på Åvägen i centrala Göteborg.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vår arbetsplats är belägen i centrala Göteborg och vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv.
Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Om rekryteringsprocessen:
För din kännedom arbetar vi med kompetensbaserade rekryteringsprocesser, en metod som innebär att vi fokuserar på kompetens för tjänsten samt personliga egenskaper. Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/trafikkontoret-goteborgs-stad/
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings-, kandidatsöknings- och rekryteringsföretag samt försäljning av ytterligare annonser.
