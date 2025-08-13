Transportplanerare till Stadsmiljöförvaltningen
Göteborgs kommun / Logistikjobb / Göteborg
2025-08-13
Stadsmiljöförvaltningen har ett helhetsansvar för stadens offentliga rum och samlade framkomlighet. Vi arbetar för att skapa tillgängliga, attraktiva och levande stadsmiljöer och naturområden. Förvaltningen äger och förvaltar spårvagnsnätet i Göteborg. På förvaltningen arbetar cirka 900 personer.
Stadsmiljöförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningar som finns i Göteborgs Stad. Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en fungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv. Publiceringsdatum2025-08-13Arbetsuppgifter
Är du en serviceinriktad person som tycker om att hjälpa andra och vill vara med och göra skillnad för göteborgarna? Då har vi kanske tjänsten för dig.
Vi söker nu transportplanerare till vår beställningscentral som är en enhet inom avdelning Mobilitet och serviceresor på Stadsmiljöförvaltningen. Ditt arbete innebär att på ett trevligt och effektivt sätt hantera bokningar för färdtjänst- och flexlinjeresor. Inom beställningscentralen hanterar vi ca 2000 - 3000 samtal per dag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi i våra samtal möter och hanterar resor för skolbarn, resenärer med funktionsvariationer samt äldre. Ditt professionella arbetssätt bidrar till att våra resenärer känner sig trygga och välkomna i mötet med oss.
Din arbetstid är schemalagd under såväl vardag som helg mellan klockan 06.50-21.10. Avvikelser kan förekomma under helgdagar.
På beställningscentralen blir du en av flera där vi tillsammans ansvarar för våra gemensamma arbetsuppgifter. Vi har en bred erfarenhet och ett brett åldersspann inom gruppen. Vi erbjuder en god upplärning och utbildning till dig som blir vår nya kollega. KvalifikationerKvalifikationer
För oss är det viktigt att du är kommunikativ, serviceinriktad och engagerad. Du har ett genuint intresse för människor och tycker om att hjälpa andra. Du behöver ha tålamod, vara tydlig, lyhörd och noggrann. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet då vi i våra samtal möter och hanterar resor för skolbarn, resenärer med funktionsvariationer samt äldre
Du behöver kunna hantera att det tidvis är hög arbetsbelastning samt ha god samarbetsförmåga.
Utöver ovan kvalifikationer söker vi dig som har:
• Godkänd gymnasieutbildning eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Några års arbetslivserfarenhet gärna inom funktionsnedsättning eller annat serviceyrke som vi bedömer som likvärdigt
• God datorvana med erfarenhet av att arbeta i olika och komplexa system
• God svenska i såväl tal som skrift.
Vi ser det meriterande om du har:
• Kunskaper i andra språk
• God lokalkännedom om Göteborgsområdet och goda kunskaper om den allmänna kollektivtrafiken.
• Erfarenhet från callcenterverksamhet.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
De närmsta två åren renoveras vår arbetsplats på Köpmansgatan 20 där alla stadsutvecklande förvaltningar kommer samlas. De nya lokalerna beräknas vara klara 2026. Under renoveringstiden är vår arbetsplats på Åvägen i centrala Göteborg.
Vi erbjuder en arbetsplats i en förvaltning där utveckling står i fokus, både internt hos oss och även i flertalet av de uppdrag vi bedriver i staden. Våra medarbetare har breda och varierande kompetenser. Vi erbjuder medarbetarförmåner såsom flexibel arbetstid (undantag på vissa avdelningar), friskvårdsbidrag och cykelförmåner. Ett hållbart arbetsliv är viktigt för oss där du ska kunna kombinera ett spännande och givande arbetsliv med ditt privatliv. Vi vill att våra arbetsplatser ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om oss? Följ vår företagssida på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/stadsmiljo-goteborgs-stad/ Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Stadsmiljöförvaltningen Kontakt
Enhetschef beställningscentralen
Camilla Rumin 031-368 25 46 Jobbnummer
9455787