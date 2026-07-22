Transportplanerare till Grönsakshallen
Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-22
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Om Sorundahallarna
Sorundahallarna är en del av Martin & Serveras erbjudande och består av Grönsakshallen, Fiskhallen och Kötthallen. Vi drivs av en vision om hållbara transporter med omtanke om människor, djur och miljö. Varje dag levererar vi färska råvaror till restauranger och kunder i hela Stockholm.
Om rollen
Som transportplanerare hos oss ansvarar du för att planera och optimera våra dagliga leveranser i Stockholmsområdet. Målet är att varje leverans ska ske på rätt tid, via rätt rutt och med bästa möjliga resursutnyttjande.
Du arbetar nära transportledare, transportchef och chaufförer och är en central del av den dagliga driften. Arbetet innebär att planera körningar, följa upp leveranser och snabbt kunna justera planeringen när förutsättningarna ändras.
Verksamheten pågår dygnet runt och planeringen behöver fungera varje dag året om. Du har därför en viktig roll i att säkerställa att våra transporter flyter smidigt och att våra kunder får den service som Grönsakshallen är känd för.
Exempel på arbetsuppgifter
Planera och optimera dagliga distributionsrutter i Stockholm med omnejd
Säkerställa effektiv användning av fordon, chaufförer och leveranstider
Följa upp leveranser och hantera avvikelser i realtid
Ha löpande dialog med chaufförer under dagen
Samordna leveranser tillsammans med lager, inköp och sälj
Arbeta aktivt med förbättringar av rutter, planering och transportflöden
Säkerställa att planeringen följer gällande transportregler och arbetstidsbestämmelser
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Det är en heltidstjänst på 40 timmar per vecka med varierande arbetstider. En helg per månad ingår i schemat. Eftersom verksamheten pågår sju dagar i veckan behöver du vara flexibel.Publiceringsdatum2026-07-22Profil
Vi söker dig som trivs i en operativ roll där planering, problemlösning och tempo är en del av vardagen.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
Erfarenhet av transportplanering, distribution eller logistik
Erfarenhet av ruttplanering och resursoptimering
Gärna från livsmedelsdistribution
C-körkort samt erfarenhet av att arbeta som chaufför är meriterande.
God lokalkännedom i Stockholm med omnejd
Förmåga att snabbt hitta lösningar och fatta beslut när förutsättningar förändras
God simultanförmåga och vana att hantera många frågor samtidigt
God systemvana och erfarenhet av transport- eller planeringssystem
Som person är du strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du trivs med att samarbeta med både chaufförer och andra funktioner i verksamheten och har ett naturligt servicefokus.
Vi erbjuder
Vi erbjuder också:
Stor möjlighet att påverka och utveckla arbetssätt inom transportplanering
En familjär och jordnära organisation med korta beslutsvägar
Frukostmacka varje morgon, färsk frukt och kaffe
Fri tillgång till gym på jobbet
Friskvårdsbidrag och subventionerad massage
Tjänstepension och andra förmåner
Möjlighet att köpa våra produkter till förmånliga priserKontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer? Kontakta Richard Steiving på richard.steiving@gronsakshallen.se
Vi vill ha din ansökan senast 2026-04-30, men tillsättning kan ske tidigare. Rekryteringsprocessen innehåller tester och intervjuer. Observera att vi genomför bakgrundskontroll i samtliga rekryteringar.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grönsakshallen Sorunda Aktiebolag
(org.nr 556263-6810), https://www.martinservera.se/
126 30 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Martin & Servera - Grönsakshallen Sorunda Jobbnummer
10009236