Transportplanerare - Solna
2026-05-05
Om du har nyligen tagit eller påväg att ta examen och är ute efter ett utvecklande arbete där du får meriterande kunskaper inom transportplaneringt. Är du en teamplayer med god struktur och engagemang. Då har vi tjänsten för dig!
Vi söker nu en Transportplanerare till kund i Solna. Som Transportplanerare är din uppgift att i samarbete med kundens terminaler och varuflöde säkerställa att varor levereras till eller från butiker, kunder och leverantörer på ett kostnadseffektivt sätt med fokus på miljö och kvalitet. Uppgiften innebär i huvudsak att genomföra planering och bokning av transporter från vår kunds leverantörsbas i Sverige. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat omfatta följande:
Planering av transporter från leverantör till huvudterminal samt i vissa fall via Omlastningsterminal (OT) på ett kostnadseffektivt, kvalitativt och optimalt sätt.
Arbeta nära interna funktioner för planering av fordonsresurser som behövs för att säkra intransport av kampanjvaror.
Att genom daglig styrning och nyckeltal agera på avvikelser i kvalitet och kostnad på dag- och veckobasis.
Optimering av fyllnadsgrad och leveranstider.
Ett mycket nära samarbete med kollegor inom planeringsavdelningen samt att främja ett utvecklande och lärande arbetssätt.
Daglig kontakt med avtalspartners (transportörer).
Samarbeta med transportör, terminal och leverantör.
Samarbeta med interna gränssnitt som t ex Varuflöde (operativt inköp).
Tjänsten är på heltid och beräknas starta så snart rätt person hittats med en 6 månaders provanställning, med chans till förlängning/övertag. Tjänsten är förlagd främst måndag till fredag där arbetstiderna är förlagd mellan kl 5.30-17.00 i olika skift veckovis. Uppdraget innebär att du är anställd av oss på StudentConsulting men arbetar som konsult hos vår kund på deras kontor i Solna.
DETTA SÖKER VI
Är nyexaminerad från universitet/högskola inom logistik, ingenjörsutbildning eller liknade
Goda kunskap i Excel och har du tidigare erfarenhet av SAP är detta meriterande
Flytande i svenska och engelska
Meriterande om du erfarenhet inom logistik och transportplanering
Du har en känsla för ordning och reda, stor drivkraft, entusiasm och trivs med att arbeta i team
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt person!
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
StudentConsulting Kontakt
Victoria Henningsson info@studentconsulting.com
