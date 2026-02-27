Transportörer för Polismyndighetens uppdrag
2026-02-27
Vi söker Transportörer för Polismyndighetens uppdrag
Vill du arbeta i en samhällsviktig verksamhet där professionalism, respekt och omtanke alltid står i centrum?
Begravningsbolaget AB söker nu nya medarbetare för transporter av avlidna inom ramen för Polismyndighetens uppdrag.
Vi söker timanställd extra personal för arbete på kvällar, helger och vid behov.
Om jobbet - Transport och omhändertagande av avlidna
När en person avlider ska kroppen transporteras på ett värdigt och tryggt sätt. Det kan handla om hämtning från platsen för dödsfallet till närmaste bårhus eller transport till Rättsmedicin för undersökning.
Som transportör hos oss blir du en del av hela kedjan kring omhändertagandet av den avlidne. Arbetet sker alltid i team om två, där ni alternerar mellan chaufför och biträde. Du samarbetar nära med Polismyndigheten, Rättsmedicinalverket, kommunala boenden, externa boenden samt våra egna begravningsbyråer.
Arbetstiderna är varierande och arbetsbelastningen kan växla mellan högintensiva perioder och lugnare pass. Arbetet innebär även ansvar för bilvård, materialhantering samt frihet under ansvar. Publiceringsdatum2026-02-27Dina arbetsuppgifter
Transport och omhändertagande av avlidna
Kistläggningar och uppdrag för våra begravningsbyråer
Bilvård samt hantering av arbets- och förbrukningsmaterial
Samverkan med myndigheter, vårdpersonal och anhöriga
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning eller motsvarande
B-körkort (krav) och trygg i att framföra större fordon
Grundläggande datavana
Ostraffad och ej förekommande i belastningsregistret (kontroll sker i enlighet med Polismyndighetens krav)
God fysik och stabilt psyke då arbetet kan vara både fysiskt krävande och psykiskt påfrestande
Meriterande
Erfarenhet av transporter av avlidna
Erfarenhet från vård, omsorg, transport eller annan serviceinriktad verksamhetDina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som:
Har personlig mognad och gott omdöme
Är noggrann, ansvarstagande och stresstålig
Har god samarbetsförmåga och tycker om att arbeta i team
Är flexibel och kan anpassa dig till både intensiva och lugna arbetspass
Har god kommunikativ förmåga i tal och skrift
Är empatisk och kan bemöta människor i svåra situationer med respekt och omtanke
Har ett etiskt förhållningssätt och bidrar till en värdig hantering av den avlidne
Anställningsvillkor
Vi tillämpar individuell lönesättning i enlighet med Transports riktlinjer.
Utdrag ur brottsregistret görs före anställning.
Begravningsbolaget AB är certifierade och arbetar aktivt mot diskriminering - och det gör även du.
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad
En trygg introduktion och handledda pass innan du arbetar självständigt
Ett team där vi litar på varandra och ställer upp för varandra
En arbetsplats med höga krav på professionalism, respekt och värdighet
Välkommen med din ansökan
Söker du ett arbete där omtanke och ansvar möts - och där varje insats är viktig - är du varmt välkommen med din ansökan!
Vi ser gärna att du inkommer med din intresseanmälan så snart som möjligt, dock senast den 20 mars.
Skicka din ansökan till jobb@begravningsbolaget.se
och märk ditt mail med transportör Politi Göteborg.
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Enbart via e-post
