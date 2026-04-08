Transportmedhjälpare sökes för sommarjobb
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vi söker nu en transportmedhjälpare för sommarperioden som vill arbeta tillsammans med våra chaufförer och bidra till en smidig leveransprocess. Arbetet är främst förlagt dagtid, men variation kan förekomma.Arbetsuppgifter
Som transportmedhjälpare följer du med chauffören på dagliga körningar och hjälper till med:
• Lastning och lossning av gods hos kunder
• Upphämtning av varor från lager
• Säker hantering av gods under transport
• Enklare kundkontakt vid leveranser
Vad vi söker
Vi söker dig som:
• Är fysiskt aktiv och trivs med ett rörligt arbete
• Är trevlig, glad, social och hjälpsam
• Har god samarbetsförmåga och är serviceinriktad
• Är ansvarstagande och punktlig
• Har truckkort för ledstaplare/elhandtruck (minst A1)
• Tidigare erfarenhet inom lager eller transport är meriterande
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
112 51 STOCKHOLM Arbetsplats
Pokayoke Kontakt
Mathilda Nordlander Mn@pokayoke.se Jobbnummer
9843356