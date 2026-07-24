Transportledningsbefäl Till Fmlog
Försvarsmakten / Militärjobb / Stockholm Visa alla militärjobb i Stockholm
2026-07-24
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Vi söker dig som vill ingå i ett engagerat team och bidra med din kompetens till Försvarsmaktens transport- och logistikverksamhet. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en samhällsviktig funktion där du spelar en central roll i att säkerställa effektiva transporter både nationellt och internationellt.
Om enheten
Försvarsmaktens Transportenhet (TPE) är en försvarsmaktsgemensam enhet inom Försvarsmaktens logistikorganisation (FMLOG). Enheten fungerar som Försvarsmaktens nationella transportkoordineringscentrum och ansvarar för central transportledning inom samtliga transportslag.
Om sektionen
Planeringssektion land med inriktning landtransporter, ingår i Transportplaneringsavdelningens organisation vilken har ledningsansvar för transporttjänstens genomförande inom land-, sjö-, luft- och järnvägstransporter. Vi planerar, understödjer och följer upp Försvarsmaktens transporter både inom Sverige och internationellt, inklusive utländska transporter och transiteringar genom landet.Hos oss arbetar ett engagerat och lösningsorienterat arbetslag som tillsammans driver verksamheten mot uppsatta mål.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och följa upp strategiska och operativa transporter.
Leda och samordna flera parallella transportaktiviteter, inklusive operativ planering.
Delta i försvarsplanering och utgöra en aktiv part i internationella transportarbeten.
Bidra till framtagande av lägesbilder för högre chef.
Ha särskilt ansvar för samordning av tungtransporter på nationell nivå.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Yrkesofficersgrad OF1–2 eller OR6–7.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Erfarenhet av Försvarsmaktens transportverksamhet.
B-körkort.Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och kunna arbeta självständigt. Du har ett prestigelöst förhållningssätt, god kommunikativ förmåga och verkar pedagogiskt både internt och externt. Du trivs med att hantera varierade och tidvis komplexa situationer och är lösningsfokuserad. Du behöver också kunna planera parallellt på både kort och lång sikt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av multimodala transporter
Erfarenhet av tungtransporter
Erfarenhet av SWECCIS, LOGFAS och ISUS
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Vi arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor genom att skapa förståelse för allas våra olikheter. Målet är att uppnå inkludering och mångfald.Övrig information
Anställningskategori: Yrkesofficer OF1-2 / OR6-7
Anställningsform: Tillsvidare (6 månaders provanställning kan komma att tillämpas)
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Rickard Benedetti som nås via växeln 08-788 75 00 från och med den 11 augusti.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Stina Gustavsson
SACO Magdalena Sewall
SEKO Eva-Britt Steen
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Då rekryteringen sker under sommartid kan svarstiderna dröja något – tack för din förståelse.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010515