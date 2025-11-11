Transportledare till väletablerad tysk logistikkoncern - Malmö
Standby Workteam AB / Logistikjobb / Malmö Visa alla logistikjobb i Malmö
2025-11-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Standby Workteam AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Med över 30 år i branschen är vi en av Södra Sveriges mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad specialist med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Transportledare till väletablerad tysk logistikkoncern - Malmö
Är du noggrann, serviceinriktad och trivs där det händer mycket? Har du en positiv attityd och vill ha ett omväxlande jobb där ingen dag är den andra lik? Då ska du läsa vidare! Vi söker nu en Transportledare till en familjär och väletablerad logistikpartner som satsar stort på hållbara transportlösningar och sina medarbetare!
Dina Arbetsuppgifter:
I din roll som Transportledare ansvarar du för att planera, styra och optimera transporter av in- och utgående gods. Du bygger relationer och ser till att kunden får en anpassad, säker och smidig logistiklösning från början till slut. Du hanterar också förekommande ekonomiska och administrativa arbetsuppgifter inom ramen för transportledning. Det en stor fördel om du är intresserad av hållbara transportlösningar och miljöarbete.
Din Profil:
Det är meriterande om du har relevant utbildning och/eller tidigare erfarenhet inom logistik, transportledning eller spedition. Du är en van datoranvändare och det är en fördel om du har erfarenhet av försäljning och kvalitets- och förbättringsarbete. Körkort är ett krav.
Som person är du positiv och lösningsorienterad med ett utpräglat ordningssinne. Du är självständig, trivs på en dynamisk arbetsplats och kan fatta snabba beslut när det krävs. Du har också lätt för att kommunicera och kan bemöta kunder med ett leende även i stressiga situationer.
Om Tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö. Start enligt överenskommelse.
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och du är välkommen med din ansökan snarast. För mer information om tjänsten kontakta gärna Karin Dahlin, Standby Workteam på 0733-763 988.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Standby Workteam AB
(org.nr 556600-5475), https://www.standbyworkteam.se
211 38 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9599649