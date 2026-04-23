Transportledare till Miljövision
Bravura Sverige AB / Logistikjobb / Värmdö Visa alla logistikjobb i Värmdö
2026-04-23
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bravura Sverige AB i Värmdö
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll där du styr flödet i en samhällsviktig verksamhet och ser resultat av ditt arbete, varje dag? Som transportledare hos Miljövision får du ett stort ansvar i en dynamisk vardag präglad av nära samarbete, där din planering och dina beslut bidrar till att säkerställa hög leveransprecision och kvalitet. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-04-23Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar fram till slutet av september 2026, med omgående start. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos Miljövision.Om företaget
Miljövision är ett etablerat serviceföretag inom miljö- och VA-tjänster som sedan 1996 levererar slamsugning, högtrycksspolning och närliggande tjänster. Bolaget arbetar främst med avtalskunder inom kommun, stat och större organisationer, men utför även uppdrag för bostadsrättsföreningar och privatpersoner. Verksamheten är samhällsviktig och präglas av höga krav på kvalitet, säkerhet och leveransförmåga. Idag är Miljövision omkring 40 medarbetare och fortsätter att växa i takt med nya uppdrag och avtal, med stort fokus på ansvarstagande, samarbete och kontinuerlig kompetensutveckling.Dina arbetsuppgifter
Som transportledare är du navet mellan chaufförer, kunder och kollegor. Du ansvarar för att planera och styra uppdrag, hantera förändringar under dagen och se till att arbetet flyter även när förutsättningarna ändras. Rollen innebär mycket telefonkontakt, koordinering och administrativ uppföljning. Rollen kan även innebära viss jourtjänst under sommaren.
Du kommer bland annat att:
Planera och koordinera uppdrag för flera fordon och team
Ha löpande kontakt med chaufförer och kunder via telefon
Arbeta i kundernas system för planering och rapportering
Följa upp utförda uppdrag och hantera avvikelser
Samarbete med transportledarteamet för att säkra leverans
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Mycket god administrativ förmåga och hög systemvana
Erfarenhet av transportledning, trafikledning eller dispatch är meriterande
Utbildning inom logistik, transport eller motsvarande är meriterande
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Vana av att arbeta i planeringssystem och i kundstyrda flöden är meriterande
Vi söker dig som är en samarbetsinriktad person som trivs med att arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma mål. Du arbetar strukturerat och har lätt för att skapa ordning även i ett högt tempo, samtidigt som du är flexibel när förutsättningarna ändras. Med din positiva inställning och glädje i vardagen bidrar du med energi till teamet och skapar ett bra samarbetsklimat.
Övrig information
Start: Omgående Plats: Gustavsberg, Värmdö Lön: Enligt överenskommelse
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
#Nextgen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7612811-1962044". Arbetsgivare Bravura Sverige AB
(org.nr 556752-0803), https://ledigajobb.bravura.se
Hornsbruksgatan 28 (visa karta
)
117 34 STOCKHOLM Arbetsplats
Bravura Jobbnummer
9871003