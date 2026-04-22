Transportledare till Maskin & Transport
2026-04-22
Är du den som gillar att ha koll på läget, styra upp transporterna och se till att allt rullar? Då kan rollen som Transportledare hos oss vara helt rätt för dig.
Som Transportledare kommer du att vara central i ordermottagning, försäljning, planering och tillsättning av våra lastbilar och entreprenadmaskiner gentemot våra kund- och leverantörskontakter. Du kommer att vara en viktig del av ett team som har en nära kontakt med verksamheten och agerar i en samordnande funktion tillsammans med produktionschefen. Hos oss är ingen dag den andra lik och rollen som transportledare är därför en tjänst för dig som tycker om variation i det dagliga arbetet. Du trivs som bäst när du får skapa nya lösningar och affärsmöjligheter. Tjänsten kan även innebära deltagande i anbudsprocesser och kalkylering. Publiceringsdatum2026-04-22Profil
Vi söker dig som trivs i en roll med många kontaktytor och som har ett tydligt fokus på service och relationer både gentemot kunder och kollegor inom BDX. Du är engagerad i det du gör och har lätt för att skapa förtroende, samtidigt som du arbetar strukturerat och håller ordning även när flera saker pågår parallellt.
För att lyckas i rollen behöver du ta ansvar för att driva och följa upp arbetet mot kund. Du har en god social förmåga och ett affärsmässigt tänk.
Vi ser att du har god datavana samt kan kommunicera obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift. B-körkort är ett krav. Erfarenhet från maskin- och transportbranschen är meriterande, men vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper.
Vilka är vi och vad kan vi erbjuda dig?
Inom BDX gör vi det möjligt att viktiga samhällsfunktioner ska fungera genom att erbjuda tjänster inom entreprenad-, anläggning-, industri och logistiksektorn. Varje dag skickar vi 2 500 personer på uppdrag som utförs av både anställda och medleverantörer. Förutom att du får världens roligaste jobb erbjuder vi också schyssta villkor och förmåner. Läs gärna https://bdx.se/10-skal-att-arbeta-i-bdx/
för att skapa en bättre bild av oss som arbetsgivare. Övrig information
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning. Provanställning kommer att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid.
Arbetsort: Kallaxheden, Luleå
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
I BDX koncernen sätter vi alltid säkerheten först. I våra rekryteringar innebär det att vi genomför bakgrundskontroller som en del av företagets riskhantering för att säkerställa att vi anställer rätt person på rätt plats. Bakgrundskontrollen är ett sätt att validera kandidatens uppgift och bakgrund för den sökta tjänsten.
Och nu då?
Sista ansökningsdatum är 17 maj, urval sker löpande. Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta Magnus Markström Produktionschef Maskin & Transport, magnus.markstrom@bdx.se
eller 0920-26 26 44. Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
