Transportledare till kundföretag i norra Stockholm - Jobzone Sverige AB - Lagerjobb i Upplands-Bro

Prenumerera på nya jobb hos Jobzone Sverige AB

Jobzone Sverige AB / Lagerjobb / Upplands-Bro2021-04-122021-04-12Nu söker vi ytterligare en erfaren transportledare till vår kund.Tjänsten är krävande på så sätt att det ständigt sker förändringar som gör att du behöver göra ändringar i din planering, det dyker upp olika typer av utmaningar som måste lösas under resans gång. Ett ständigt pusslande som gör att man aldrig riktigt blir klar med pusslet. Har du läst så här långt och fortfarande känner att det låter intressant så är du kanske precis den vi söker.Värdesätter du en bra arbetsmiljö med riktigt trevliga och hjälpsamma kollegor? Är du en social och prestigelös lagspelare så finns här en grymt härlig arbetsplats där man trivs och ofta blir kvar för lång tid framåt.För att passa in i rollen krävs det att du har några års erfarenhet som transportledare, gärna över ett större geografiskt område i vårt avlånga land. Då man arbetar i en ganska modern IT-miljö är det viktigt att du själv besitter goda datakunskaper och har lätt för dig att lära dig nya system.Givetvis är du en duktig kommunikatör som är van att kommunicera med dina körande kollegor runt om i landet, både via systemverktyg och över telefon.Tillsammans med övriga transportledare planera transporter för 50-talet lastbilar över hela landet.Säkerställa att med kunden överenskomna leveranstider hålls i största möjliga mån.Ta emot bokningar och förfrågningar via telefon och mail.Allmän kundservice samt vara behjälplig för våra chaufförer med diverse frågor.Förbereda underlag för fakturering.Du har minst ett par års dokumenterad erfarenhet som transportledare av tyngre fordon. Arbetet som transportledare innebär att arbeta i en miljö där det ställs höga krav på simultankapacitet, samarbetsförmåga och självständigt agerande.Vi söker dig som har god kunskap om Sveriges geografi, är detaljfokuserad och kan arbeta under stress. Mycket god datavana krävs. Du bör ha erfarenhet av samtliga program i Office-paketet samt även inneha ekonomisk förståelse.Tidigare erfarenhet av utrikestransporter, tungt gods eller specialgods är meriterande.Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper såsom att du är social, positiv, flexibel och har förmågan att fatta snabba beslut.Detta är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd hos kunden efter genomförd process hos oss på Jobzone.Arbetstiden är måndag-torsdag 08.00-17.00, fredagar mellan 08.00-16.00, lunch mellan 12.00-13.00Om Jobzone:Jobzone är ett av Nordens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår vision är att vara branschens bästa arbetsgivare och vi arbetar varje dag för att bidra till att skapa framgång för individer och organisationer.Vi gör det genom en lokal närvaro på över 50 orter i Sverige och Norge, alla med stora kunskaper om sin marknad och med ett arbetssätt som utgår från medarbetaren i fokus. Jobzone är verksamt inom många branscher och kan erbjuda en mängd karriärmöjligheter. Vilket är ditt nästa drömjobb?Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Omgående TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-12Jobzone Sverige AB5685748