Transportledare till ICA Brunna E-handel

Vill du vara med och utveckla framtidens e-handelsleveranser? ICA Brunna är ett högautomatiserat e-handelslager i samarbete med Ocado. Härifrån levererar vi matkassar direkt hem till kund med egen fordonsflotta. Nu söker vi en Transportledare till vårt team!
Om jobbet som Transportledare
Som Transportledare hos oss får du en central roll i att säkerställa att våra leveranser sker smidigt och effektivt. Du planerar, koordinerar och följer upp leveranser, stöttar chaufförer och löser dagliga utmaningar för att varje kund ska få sin beställning i tid. Du arbetar nära andra transportledare och gruppchefer för att optimera flöden och bemanning. Rollen innebär även kontakt med kundservice, butiker och slutkunder, vilket ger dig en varierad arbetsdag. Du använder transportledningssystem (Ocado Smart Platform) för planering och uppföljning, Excel för dataanalys och rapportering samt kommunikationsverktyg för samarbete med team och externa parter. Arbetstiderna är schemalagda enligt ett roterande schema, måndag-fredag mellan kl. 05:00-00:00.
Är du den vi söker?
Du har ett stort intresse för logistik och trivs i en dynamisk miljö. Du är strukturerad, lösningsorienterad och samarbetar gärna med andra. Du har eftergymnasial utbildning eller motsvarande erfarenhet inom logistik och minst 2 års erfarenhet av transportledning. Du har god datorvana, särskilt i Excel, och behärskar både svenska och engelska. Erfarenhet av e-handelslogistik och LEAN är ett plus.
Därför ska du välja ICA
På ICA vill vi göra vardagen enklare - för våra kunder och för våra medarbetare. Vi strävar efter att spegla samhället i stort och värdesätter mångfald i alla former. Din unika bakgrund, kompetens och erfarenhet är en tillgång hos oss.
Läs mer om livet på ICA här.
Vad händer nu?
Skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, då vi gör löpande urval och intervjuer. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tjänsten är på heltid och tills vidare med placering på e-handelslagret i Brunna. Om du vill veta mer om jobbet, kontakta Operativ Transportchef Haluk Ayata på telefonnummer 072-2202535. Sista ansökningsdag är 31 oktober 2025.
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Läs mer om hur det är att jobba på ICA. Så ansöker du
