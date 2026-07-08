Transportledare till entreprenadföretag i Mälardalen
Shark Bemanning AB / Logistikjobb / Södertälje Visa alla logistikjobb i Södertälje
2026-07-08
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Är du en driven transportledare som trivs lika bra i planeringen som i kundkontakten? Vill du leda logistiken i ett familjeägt entreprenadföretag där ingen dag är den andra lik?
Shark Rekrytering söker en transportledare till ett väletablerat, familjeägt entreprenadföretag i Mälardalen, strax utanför Strängnäs. Bolaget har funnits i över 30 år och arbetar med markarbeten, transporter, vinterunderhåll och återvinning för privatpersoner, företag och kommuner. Ett stabilt gäng med modern maskinpark och kort väg mellan beslut och handling.
Det här är en hyrrekrytering - du börjar som konsult med målet att gå över i fast anställning hos kunden.
Rollen
Som transportledare ansvarar du för den dagliga planeringen och styrningen av fordonsflottan, nio lastbilar samt maskintransporter kopplade till grävmaskiner och övrig entreprenadverksamhet. Det här är ingen renodlad åkeriroll: du koordinerar transporter i nära samspel med pågående mark- och anläggningsprojekt, vilket kräver överblick, flexibilitet och snabba omprioriteringar.
Rollen har också en tydlig säljande dimension. Du är en viktig kontaktyta mot kunder, du fångar upp behov, ger snabba besked och ser affärsmöjligheter i det dagliga flödet.Publiceringsdatum2026-07-08Arbetsuppgifter
Planera och leda den dagliga transportverksamheten för nio lastbilar
Koordinera transporter med gräv- och anläggningsprojekt samt maskinflytt
Kundkontakt - ta emot beställningar, ge besked och utveckla kundrelationer
Arbeta i digitalt transportledningssystem
Stötta chaufförer och kollegor, och hugga in där det behövs
Vi söker dig som
Har erfarenhet av transportledning, åkeri eller entreprenadlogistik.
Har ett ledarskap som fungerar i praktiken. Rakt, närvarande och prestigelöst
Är säljande och serviceinriktad i kundkontakten
Är en hjälpsam lagspelare som tar ansvar tills dagen är löst
Arbetstider
Heltid, 5 dagar i veckan:
Måndag–torsdag 06:30–16:30 Fredag 06:30–13:00
Vi erbjuder
En nyckelroll i ett stabilt, familjeägt bolag med lång historia i branschen
Hyrrekrytering med sikte på fast anställning hos kunden
Kort väg mellan beslut och handling - du jobbar nära ägare och ledning
Varierad vardag där transport, entreprenad och kundkontakt mötsSå ansöker du
Ansök med ditt CV så snart som möjligt - urval sker löpande. Rekryteringen sker via Shark Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8039310-2092607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Shark Bemanning AB
(org.nr 559270-5247), https://sharkbemanning.teamtailor.com
Pendeltåg-Södertälje hamn (visa karta
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151 38 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Shark Bemanning Jobbnummer
9997072