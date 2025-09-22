Transportledare till åkeriverksamhet nära Örebro
TNG Group AB / Logistikjobb / Lindesberg Visa alla logistikjobb i Lindesberg
2025-09-22
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Skinnskatteberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TNG Group AB i Lindesberg
, Nora
, Örebro
, Ljusnarsberg
, Arboga
eller i hela Sverige
Planera och samordna transporter i en nyckelroll hos ett väletablerat åkeri.
Vill du ta nästa steg i din karriär som transportledare och bli en del av en professionell och jordnära åkeriverksamhet? Just nu söker vi dig som vill arbeta i en operativ och samordnande roll.Här får du en central roll i att planera och optimera transporter, både effektivt och hållbart. Företaget har en lång historia inom vägtransport och erbjuder en modern fordonsflotta, eget verkstadsstöd och en trygg arbetsmiljö. Du får jobba nära både chaufförer, kunder och ledning i en roll som kombinerar operativt ansvar med utveckling av transportflöden. Vi erbjuder ett längre konsultuppdrag med start omgående och mycket goda möjligheter till fast anställning hos vår kund.
Ditt anställningserbjudande
Du blir en viktig kugge i en personlig och engagerad organisation där beslutsvägarna är korta och din insats syns direkt. Här får du möjlighet att utveckla dina logistikfärdigheter, arbeta med tekniskt stöd i form av moderna planeringssystem och påverka hur transporter utförs, från planering till uppföljning. Du erbjuds ett längre uppdrag via oss som konsult, med stor möjlighet till anställning direkt hos kund om samarbetet fungerar väl.Publiceringsdatum2025-09-22Arbetsuppgifter
Du kommer att ha en operativ och koordinerande roll där du bland annat:
• Planerar och optimerar transporter och rutter
• Schemalägger och fördelar körningar mellan chaufförer
• Hanterar beställningar och har löpande kundkontakt
• Följer upp leveranser och löser avvikelser
• Samordnar och kommunicerar med chaufförer under dagen
• Sköter dokumentation, fraktsedlar och rapportering
• Bidrar till utveckling och effektivisering av transportflöden
Du får en roll där din förmåga att tänka logiskt, kommunicera tydligt och agera snabbt är avgörande.
Värt att veta
Placeringen är på plats i närheten av Örebro, i fräscha kontorsmiljöer i direkt anslutning till verkstad och fordon. Du blir en del av ett mindre kontorsteam där du jobbar nära både ledning och chaufförer. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag. Tjänsten inleds som ett konsultuppdrag med mycket goda möjligheter till anställning hos kunden.
Våra förväntningar
Vi söker dig som har erfarenhet från en liknande roll inom transport eller logistik, gärna på ett åkeri. Du är van att planera, hantera snabba förändringar och arbeta lösningsorienterat. Du har god systemvana och gärna kunskap om GPS-baserade ruttoptimeringsverktyg. Har du kunskap om kör- och vilotidsregler är det ett stort plus. Som person är du kommunikativ, strukturerad och har ett naturligt driv att få saker att fungera, både för kunder och kollegor.
Rollen kräver att du kommunicerar obehindrat på svenska.
Intresserad?
Detta är ett konsultuppdrag vilket innebär att du kommer att bli anställd av oss på TNG och arbeta som konsult på plats hos uppdragsgivaren. TNG hjälper kandidater och konsulter att ta nästa steg i karriären, oavsett om de söker en ny tjänst eller vill kliva in i ett konsultuppdrag. Med en rättvis och datadriven metod, baserad på fakta och vetenskap, matchar vi dig med arbetsgivare som ser bortom ålder, titel och magkänsla och istället fokuserar på potential, rätt erfarenhet och nya perspektiv. Vi ser fram emot att få din ansökan med CV eller LinkedIn-profil och utan personligt brev. Notera att vi inte kan ta emot ansökningar via e-post, men att du alltid är välkommen att maila rekryteraren vid frågor. Efter inskickad ansökan kommer vi anonymisera dina personuppgifter och troligtvis be dig att genomföra vetenskapliga rekryteringstester och / eller en intervju med vår AI-avatar Tengai, innan vi gör en första bedömning. Givetvis får du mer information om varje steg när det är dags och så snart du skickat in din ansökan kan du följa den i realtid via vår hemsida. Observera att vi gör urval löpande och tjänsten kan därför tillsättas före sista ansökningsdatum. Varmt välkommen! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tng Group AB
(org.nr 556648-2781), https://www.tng.se/ Arbetsplats
TNG Group AB Kontakt
Rekryteringskonsult och konsultansvarig
Eva Sahlin 0768-72 92 51 Jobbnummer
9519912