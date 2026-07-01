Transportledare Thermo & Distribution
Göteborgs Lastbilcentral Ek För, Glc / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-07-01
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Är du en driven och lösningsorienterad person som trivs med att ha många bollar i luften? Vill du bli en del av ett växande och framtidsfokuserat företag inom transportbranschen? Då kan du vara den vi söker!
GLC söker nu en engagerad transportledare till vår moderna anläggning i Gårdsten. Här får du en vardag fylld av tempo, variation och möjligheten att göra skillnad – varje dag.
Om GLC
Göteborgs Lastbilcentral (GLC) är en av Västsveriges starkaste aktörer inom transport och logistik med ca 400 medarbetare och över 420 fordon. Vi erbjuder tjänster inom bland annat Thermo Distribution, Anläggning, Renhållning, Tung- och Specialtransporter samt Flytt- och Magasinering. Vi omsätter cirka 1,2 miljarder kronor och är stolta över att vara en ekonomisk förening med drygt 70 delägare – där engagemang, kvalitet och hållbarhet står i centrum.
Läs mer på www.glc.se
Det här erbjuder vi dig
En modern arbetsmiljö i fräscha lokaler i Gårdsten
Ett härligt team med högt i tak, där samarbete, humor och hjälpsamhet präglar vardagen
En varierad roll där du får kombinera snabba beslut med långsiktig problemlösning
Möjlighet att utvecklas i en trygg och växande organisation
Om rollen
Som Transportledare hos oss ansvarar du för att planera, leda och utveckla våra tempererade transporter inom Thermo Distribution. Du är spindeln i nätet – i nära kontakt med chaufförer, kunder, åkare och kollegor. Här hanterar du dagligen allt från orderläggning och ruttoptimering till problemlösning och förbättringsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Planering, samordning och dirigering av transporter
Optimering av rutter och fyllnadsgrad
Daglig kontakt med chaufförer, kunder och samarbetspartners
Uppföljning och kvalitetssäkring av leveranser
Administration och underlag till fakturering
Aktivt samarbete med försäljning, ekonomi och terminal
Vem är du?
Vi söker dig som är en engagerad och lösningsorienterad person med naturligt driv och god förmåga att hantera en vardag med snabba förändringar och högt tempo. Du trivs i en dynamisk miljö där du får ta ansvar och fatta beslut.
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus
Är organiserad, strukturerad och ansvarstagande
Är beslutsam och initiativrik, och vågar ta egna beslut när det krävs
Har god prioriteringsförmåga – du vet vad som är rätt sak att fokusera på i rätt tid
Trivs i samarbetet med andra och bygger lätt förtroendefulla relationer – både med kollegor, kunder och åkare
Kommunicerar tydligt och har ett positivt, lösningsfokuserat förhållningssätt
Vi ser gärna att du har:
Tidigare erfarenhet från liknande roll
God datorvana och erfarenhet av Officepaketet
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
• Tidigare erfarenhet från transportledning, gärna inom livsmedel, är meriterande.
Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpandes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: jobb@glc.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transportledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Lastbilcentral Ek För, Glc
, http://www.glc.se
Gårdstens Industriväg 6 (visa karta
)
424 38 AGNESBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Göteborg Lastbilcentral Glc Ek För Jobbnummer
9988145