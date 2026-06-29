Transportledare sökes - Omgående start!
Boxflow Staffing Syd AB / Logistikjobb / Göteborg Visa alla logistikjobb i Göteborg
2026-06-29
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Vi söker nu en engagerad och lösningsorienterad transportledare till en av våra kunder. Har du erfarenhet från transport- eller logistikbranschen och trivs i en roll där du får kombinera planering, kundkontakt och problemlösning? Då kan detta vara tjänsten för dig. Dina arbetsuppgifter
Som transportledare kommer du att ha en central roll i den dagliga verksamheten. Du ansvarar för att planera och samordna företagets transporter samt säkerställa att leveranserna genomförs på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt. En viktig del av arbetet är att sälja transporter och bygga upp effektiva rutter för företagets egna fordonsflotta. Du arbetar löpande med att optimera körscheman och hitta de bästa transportlösningarna utifrån kundernas behov.
Rollen innebär många kontaktytor där du har daglig dialog med både kunder och chaufförer. Du följer upp transporterna, hanterar förändringar som kan uppstå under dagen och ser till att verksamheten flyter på enligt plan. Det är därför viktigt att du trivs i ett högt tempo och kan prioritera när flera saker händer samtidigt.
Profil & bakgrund
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom transport och logistik, exempelvis som transportledare, trafikledare, speditör eller i en liknande roll. Har du arbetat med transportplanering eller försäljning av transporter är det meriterande.
Som person är du strukturerad, serviceinriktad och lösningsfokuserad. Du har lätt för att kommunicera med olika typer av människor och trivs med att ta ansvar och fatta beslut. Du har god datorvana och är van att arbeta i olika affärs- och planeringssystem.
Vi söker dig som är tillgänglig för omgående start och som snabbt kan komma in i arbetet.
Arbetstider
Tjänsten är på heltid och arbetstiderna är förlagda till dagtid, vanligtvis kl. 07.00–16.00. Vissa dagar kan arbetstiden vara kl. 08.00–17.00 beroende på verksamhetens behov.
Rekryteringsprocess och ansökan
Under rekryteringsprocessen genomförs bakgrundskontroll gällande brottmål för samtliga sökande och utökad ekonomisk kontroll för högre tjänstemän. Mer information ges under processens gång.
Vi tar inte emot ansökningar via mejl eller telefon. Ansökan till tjänsten ska lämnas via vårt rekryteringssystem. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta de angivna kontaktpersonerna i annonsen.
Om Boxflow
Boxflow är ett av Sveriges snabbast växande logistikbolag och erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, sitelösningar, konsulttjänster samt bemanning av personal inom logistik och industri. Boxflow har verksamhet i Halmstad, Göteborg, Stockholm, Västerås Helsingborg, Malmö, Kristianstad och Perstorp.
Inom de närmsta åren beräknas Boxflow omsätta 1 miljard kronor och ha fler än 1100 anställda. Genom nära och långsiktiga samarbeten skapar Boxflow förutsättningar för hållbara och kostnadseffektiva logistiklösningar. Boxflows vision är att bli Norra Europas ledande logistikföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7988378-2076483". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Boxflow Staffing Syd AB
(org.nr 559196-2211), https://jobb.boxflow.com
Ingenjörsgatan 2 (visa karta
)
411 21 GÖTEBORG Arbetsplats
Boxflow Jobbnummer
9984189