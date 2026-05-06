Transportledare
2026-05-06
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Enheten Transport och verkstad är en del av Marks kommun och ligger idag inom Teknik- och serviceförvaltningen. Vi söker nu en utvecklingsinriktad transportledare till vår verksamhet.
Vi söker dig som vill vara med och bidra till en verksamhet i utveckling, för att möta både dagens och framtidens behov.
Inom Transport och verkstad ingår kommunens bilverkstad, fordonsadministration, laddinfrastruktur, lastbilstransporter samt verksamhet med traktorer och sopmaskiner. Vi är en intern serviceverksamhet inom Marks kommun.
Vi står inför en spännande framtid, både när det gäller transporter, utbyggnad av den kommunala laddinfrastrukturen och övrig utveckling inom verksamheten.
Behovet av interna transporter kommer att öka, och vi ser därför behov av att stärka vår organisation med en transportledare
Genom ditt arbete blir du en viktig del i Marks kommuns måluppfyllelse som bästa barn kommun och bästa företagskommun.
Vi söker dig som är strukturerad, tydlig, målmedveten, ordningsam och kunskapssökande.
Du arbetar metodiskt och har ordning i det du gör, samtidigt som du är flexibel och lyhörd i ditt arbetssätt samt stresstålig.
Du har lätt för att anpassa dig när förutsättningarna förändras och är bra på att hitta lösningar när det behövs.
Du trivs med att utvecklas, tänka nytt och driva arbetet framåt, samtidigt som du kan stanna upp och reflektera över nuläget.
Rollen innebär många kontaktytor, vilket ställer krav på att du har god social förmåga och kan samarbeta med olika personer och verksamheter.Om tjänsten
Du kommer att leda den dagliga driften av transporter.
Tjänsten är under utveckling och du kommer att arbeta inom flera delar av verksamheten som exempelvis upphandlingar, laddinfrastruktur, elbilar och ekonomi.Kvalifikationer
• Avslutad eftergymnasial utbildning med inriktning mot transportledning, eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
• Mycket god kunskap i Microsoft Office
• Du uttrycker dig väl på svenska i både tal och skrift
• B-körkort för manuellt växlad bil
• Svenskt medborgarskap, då tjänsten är säkerhetsklassad
• God förmåga att ta ansvar, arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och följa Marks kommuns värdegrund
Arbetsgivaren lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har god social förmåga och kan möta olika typer av människor i verksamheten.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i liknande verkstadsverksamhet
• Kunskap om elbilar
• Kunskap om fordonsel ochbilel
• Erfarenhet av körning av tunga fordon samt körkortsbehörighet C/CE
• Erfarenhet av utbyggnad av laddinfrastrukturÖvrig information
Tjänsten är säkerhetsklassad, vilket innebär att säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Detta är ett heltidsjobb.
