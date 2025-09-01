Transportledare
Ett hållbart arbetsliv
SCA Skogs resultatområde Industriförsörjning söker en vikarierande transportledare med placeringsort i Skellefteå. Industriförsörjning ansvarar för virkesanskaffningen och virkestransporterna från skog till industri och ser till att de olika industrierna får den virkesråvara de behöver i rätt tid.
Vill du ha ett varierande och fartfyllt jobb och trivs med att ha många olika kontakter? Då kanske det är du som är vår nästa transportledare - varmt välkommen med din ansökan!
Din nästa utmaning
Rollen innebär ansvar för all transport på bil, från skogsbilväg till första mottagningsplats för alla vedråvaruvolymer som transporteras av SCA.
I rollen som transportledare för ett flödesområde inom SCA Skog ansvarar du för att transporter utförs kostnadseffektivt, med flexibilitet och hög leveranssäkerhet. Du ingår i flera olika lokala Teams inom flödesområdet och tillsammans med funktionerna Produktion, Marknad, Skog och Skötsel ansvarar du för att lagda leveransplaner utförs.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Transportplanera och styra de avtalade åkerierna för flödesområdet
* Samverka tillsammans med funktionen Produktion för att uppnå lägsta kostnad från avlägg till mottagningsplats
* Arbeta enligt Bästa Arbetssätt
* Arbeta med ständiga förbättringar och kostnadseffektivitet
* Aktivt arbeta med kort- som långsiktig planering, uppföljning och samverkan med övriga funktioner i SCAs virkesflöde
* Sprida information och kunskap i ditt verksamhetsområde
Du rapporterar till Gruppchef Fältlogistik
Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för logistik och tycker om att arbeta i en verksamhet med högt tempo samt rörliga mål. Du är en engagerad och öppen person som brinner för att utveckla dig själv såväl som verksamheten. I rollen har du daglig kontakt med en stor grupp människor, därav ser vi att du lägger stor vikt vid tydlig kommunikation.
Att arbeta tillsammans med andra för att uppnå mål är en självklarhet!
För att passa in i rollen ser vi att du:
* Har en eftergymnasial utbildning inom logistisk eller erhållen motsvarande arbetslivserfarenhet
* Har några års erfarenhet från transportledning.
* Behärskar svenska då språket används i det dagliga arbetet.
* Har B-körkort.
För oss är det också viktigt att din personlighet och ditt beteende samspelar med SCAs kärnvärden: respekt, högklassighet och ansvar.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta Lars Nolander, Avdelningschef Logistik Fält, lars.nolander@sca.com
eller Jonas Muhr Gruppchef Logistik Fält, jonas.muhr@sca.com
.
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta Victoria Vikman, HR Specialist Rekrytering, victoria.vikman@sca.com
.
Facklig företrädare är:
* Unionen: Malin Stattin, malin.stattin@sca.com
* Akademikerna: Erik Forsberg, erik.forsberg@sca.com
Sista ansökningsdag är 21/9 2025, varmt välkommen med din ansökan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Tjänsten är ett vikariat under perioden 2025-2026.
