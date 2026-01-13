Transportlärare till Komvux Bråvalla
Vill du vara en del av Komvux Norrköpings satsning på att utbilda framtidens lastbilschaufförer på Bråvalla yrkescampus?
Vilka är vi?
Hösten 2019 startade en helt ny skola på Bråvallaområdet och har många yrkesprogram på gymnasienivå, flera olika Komvuxutbildningar, NY utbildningar och Yrkeshögskola. Bråvalla är således ett yrkescampus för yrkesutbildningar och är en kreativ och modern skola fylld med den senaste tekniken. Under 2025/2026 köptes det bland annat in fyra helt nya lastbilsekipage till utbildningen.
Skolan har cirka 750 elever inom ett stort antal yrkesutbildningar. Nu i januari 2026 startade transportutbildningen för vuxenelever på Bråvalla, med en successiv utökning, och redan nu letar vi efter fler yrkeslärare.
Bråvallagymnasiet är ett nytt och modernt yrkescampus för elever som är intresserade av teknik, innovation och praktisk problemlösning.
Vi har ett nära samarbete med företag som ger eleverna praktik, jobb och spännande karriärmöjligheter. Genom glädje, härlig stämning och skickliga lärare formar vi yrkeskunniga, trygga och starka individer.
Besök gärna våra olika hemsidor, Bråvallagymnasiet och Komvux Norrköping
Dina arbetsuppgifter är att tillsammans med kollegorna planera, genomföra och utveckla undervisningen för elevernas kunskapsutveckling inom samtliga transportämnen.
Det handlar om körträning, lastsäkring, kör- och vilotider, YKB och truckkörning. Vi har ett ständigt pågående utvecklingsarbete för att kunna ge våra elever den bästa yrkesutbildningen.
Arbetet sker i lärarlag med ansvar och befogenheter och ett väl anpassat uppdrag vilket skall leda till ett ökat engagemang, effektivitet och spridning av nya pedagogiska idéer.
Vem är du?
Vi söker dig som har körkortsbehörigheten CE med erfarenhet av styckegodskörning (ADR grund eller högre). Har du dessutom god släpvana är det meriterande.
Det är också en fördel om du har erfarenhet från truckkörning och har giltigt YKB. I arbetet med elever är det meriterande om du har tidigare lärarerfarenhet eller varit handledare för elever ute på APL (Arbetsplatsförlagt lärande).
Det är meriterande om du har truckinstruktörsutbildning och får utbilda truckförare, alternativt är öppen för att gå truckinstruktörsutbildningen tidigt under din anställning för att kunna ansvara för truckutbildningen av våra elever.
Som person är du utåtriktad, trivs med elevkontakter och har god samarbetsförmåga. Du är trygg, stabil och skiljer mellan det personliga och professionella. Du relaterar på ett lyhört och ödmjukt sätt i ditt samarbete med andra.
Du planerar undervisningen tillsammans med kollegor och tycker om att föra dina kunskaper och ditt yrke vidare till eleverna på skolan. Du är flexibel i ditt arbetssätt, med förmåga att anpassa dig till förändringar i både undervisning och verksamhet. Du tar egna initiativ, ser förbättringsmöjligheter och agerar proaktivt i ditt arbete.
Du motiverar andra och skapar engagemang och delaktighet. Du är en kunskapsresurs och försöker hitta nya vägar tillsammans med dina kollegor för att främja elevers lärande.
Du förblir motiverad trots bakslag. Du ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och du är särskilt skicklig på att skapa en god lärmiljö med arbetsro och trygghet för dina elever.
Ett krav för tjänsten är även att du har god kommunikativ förmåga och kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift. Även god datorvana är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Antal lediga tjänster: 1-2
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse under våren/försommaren.
Arbetstid: Dag
Möjlighet till distansarbete: Nej
Sista ansökningsdatum: 15 februari 2026, löpande urval sker.
Kontakt: David Asphage, rektor. david.asphage@norrkoping.se
, 011-153944
Övrig information: Vi har valt att ta bort det personliga brevet, och ersätta det med urvalsfrågor relevanta för tjänsten. Det gör det lättare att göra en objektiv bedömning av din kompetens. Du skickar in ditt CV som vanligt.
