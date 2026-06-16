Transportlärare C/CE
Vfg Utbildning AB / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Mariestad Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Mariestad
2026-06-16
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Transportlärare C och CE till VFG Utbildning i Mariestad
Vill du vara med och utbilda framtidens yrkesförare?
VFG Utbildning söker nu en engagerad och kunnig transportlärare med behörighet C och CE till vår vuxenutbildning i Mariestad. Har du dessutom behörighet D är det meriterande.Publiceringsdatum2026-06-16Om tjänsten
Som transportlärare hos VFG Utbildning ansvarar du för att utbilda och handleda vuxna elever inom transportutbildning. Du kombinerar praktisk körundervisning med teoretiska moment och bidrar till att eleverna utvecklas till trygga, säkra och professionella yrkesförare.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Praktisk körutbildning för C- och CE-behörighet
Teoretisk undervisning inom transportområdet
Planering, genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser
Individuell handledning och bedömning av elever
Samverkan med kollegor och branschföretag
Vi söker dig som
Har behörighet C och CE
Har yrkeserfarenhet från transportbranschen
Har god pedagogisk förmåga och tycker om att arbeta med människor
Är ansvarstagande, strukturerad och kommunikativ
Delar vår ambition att skapa utbildningar med hög kvalitet
Meriterande
Behörighet D
Erfarenhet av undervisning eller handledning
Utbildning som yrkeslärare eller trafiklärare
Erfarenhet från vuxenutbildning
Vi erbjuder
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till branschens kompetensförsörjning
Engagerade kollegor och en utvecklande arbetsmiljö
Möjlighet att vara med och utveckla transportutbildningen
En arbetsplats med stark koppling till näringslivet och branschens behov
Om VFG Utbildning
VFG Utbildning är en ledande utbildningsaktör inom yrkesutbildning med fokus på att ge elever de kunskaper och färdigheter som arbetsmarknaden efterfrågar. Vi arbetar nära branschen för att skapa utbildningar med hög kvalitet och goda möjligheter till arbete efter avslutade studier. VFG Utbildnings värdeord stötta, motivera och engagera är viktiga hörnstenar i vårt sätt att se utbildning.
VFG Utbildning tillämpar 6 månaders provanställning samt så skall ett utdrag ur belastningsregistret visas upp innan anställning.
Varmt välkommen med er ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: ansokan@vfg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Transportlärare Mariestad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VFG Utbildning AB
(org.nr 556249-6629), http://www.vfg.se
542 30 MARIESTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
VFG Utbildning Kontakt
Skolchef
Tobias Larsson tobias@vfg.se 0702646488 Jobbnummer
9965134