Transporthandläggare nationella och internationella transporter
Försvarsmakten / Logistikjobb / Stockholm Visa alla logistikjobb i Stockholm
2026-07-24
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Har du erfarenhet av transportadministration eller internationell logistik och trivs med att arbeta i en verksamhet där noggrannhet, struktur och samordning är avgörande? Försvarsmaktens logistik söker nu en transporthandläggare med inriktning mot nationella och internationella transporter.
Om enheten
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för Logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM), nationellt och internationellt. I FMLOG ingår bland annat Försvarsmaktens transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom FMLOG samt med uppgift att koordinera genomförandet av försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter kan ske såväl som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Om sektionen
Planeringssektion land med inriktning landtransporter, ingår i Transportplaneringsavdelningens organisation vilken har ledningsansvar för transporttjänstens genomförande inom land-, sjö-, luft- och järnvägstransporter. Vi planerar, understödjer och följer upp Försvarsmaktens transporter både inom Sverige och internationellt, inklusive utländska transporter och transiteringar genom landet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som transporthandläggare ansvarar du för att planera, samordna och administrera transporter med särskilt nationella och internationella transportflöden. Du säkerställer att transporter genomförs i enlighet med nationella och internationella regelverk samt att erforderliga tull och transporthandlingar upprättas och hanteras korrekt.
Arbetet innebär nära samverkan med såväl interna som externa aktörer, däribland transportleverantörer och andra myndigheter. Du kommer att följa upp transportuppdrag, koordinera dokumentation och bidra till att utveckla effektiva rutiner inom transport och tullhantering.
Du arbetar även i Försvarsmaktens logistik och ledningsstödsystem, där registrering, uppföljning och kvalitetssäkring av transportinformation utgör en viktig del av arbetsuppgifterna. Rollen omfattar dessutom deltagande i utvecklingen av metoder och processer inom transportområdet för att säkerställa en effektiv och rättssäker verksamhet.
Eftersom Försvarsmakten befinner sig i en expansiv utvecklingsfas förväntas du bidra aktivt till utveckling av arbetssätt och rutiner inom transport och stötning inom tullområdet. Tjänsten innebär även att du ska vara beredd att delta i internationella övningar och insatser vid behov.
KRAVPubliceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning
Aktuell och relevant erfarenhet av transportadministration, logistik eller tullhantering
God kunskap om transportdokumentation och administrativa processer
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av administrativa system
Körkort med behörighet B
Svenskt medborgarskapDina personliga egenskaper
Vi söker dig som arbetar strukturerat, noggrant och har en förmåga att prioritera samt samordna flera ärenden parallellt. Du är ansvarstagande, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med såväl interna som externa aktörer. Vidare är du flexibel, lösningsorienterad och har ett intresse för att utveckla arbetssätt och processer inom transportområdet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av internationella transporter och spedition
Erfarenhet av arbete inom transportledning eller logistikplanering
Erfarenhet av Försvarsmaktens transportverksamhet
Erfarenhet av logistik och ledningsstödsystem, exempelvis LOGFAS eller motsvarande
Erfarenhet av verksamhetsutveckling och processutveckling inom transport eller logistik
Erfarenhet av tullhantering och tulladministration
Kunskap om nationella och internationella tullregelverk
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se/).
Vi arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor genom att skapa förståelse för allas våra olikheter. Målet är att uppnå inkludering och mångfald.Övrig information
Anställningsform: Civil och tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning (för dig som inte är anställd hos Försvarsmakten)
Sysselsättningsgra: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Rickard Benedetti som nås via växeln 08-788 75 00 från och med den 11 augusti.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Stina Gustavsson
SACO Magdalena Sewall
SEKO Eva-Britt Steen
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-14. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Då rekryteringen sker under sommartid kan svarstiderna dröja något – tack för din förståelse.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 40 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10010514