Transportbokare med lagervana
GV Stars Bemanning AB / Speditörsjobb / Nässjö
2025-12-08
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Publiceringsdatum
Arbetsuppgifter
Vi söker en strukturerad och prestigelös transportbokare med lagervana!
Till vår kunds lagerverksamhet söker vi nu en serviceinriktad och flexibel tranportbokare/truckis som trivs med variation, ansvar och ordning. Tjänsten är en kombination mellan att boka transporter inne på kontoret, och att hjälpa till ute på lagret, med bl.a. lossa och lasta bilar, samt orderplock. En tjänst för dig som gillar stor variation i ditt arbete!
Vi ser gärna att du har grundläggande kunskaper inom logistik, godshantering och lagerarbete - men viktigast är att du är lösningsorienterad, prestigelös och redo att kavla upp ärmarna när det behövs.
Truckkort är ett krav.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Ha löpande kundkontakt och säkerställa god service
• Köra truck vid in- och ut-lastning, samt inne på lagret
• Utföra transportbokningar
• Hantera följesedlar och övrig dokumentation
• Märka upp, organisera och placera pallar och produkter på rätt plats
• Samarbeta med chaufförer och produktionspersonal
• Bidra till ordning, struktur och en god kommunikation i verksamheten
I denna roll får du arbeta i en dynamisk miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar - och där ditt arbete verkligen gör skillnad.

Profil
Vem är du?
Du har erfarenhet inom lager och logistik på grundläggande nivå
Du arbetar noggrant, strukturerat och hittar lösningar när utmaningar uppstår
Du är serviceinriktad, prestigelös och anpassningsbar
Du har god datavana och lär dig snabbt nya system
Du trivs både med att samarbeta tätt med kollegor och att ta eget ansvar
Du har truckort A-B
Meriterande om du har erfarenhet av skjutstativ
Du talar och skriver obehindrat på svenska
Det är ett plus om du har körkort och tillgång till egen bil.

Om företaget
GV Stars Bemanning & Rekrytering är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag som grundades i augusti 2021. Vi tror starkt på att lokal närvaro, långsiktiga kundrelationer och rätt kompetens hos våra medarbetare är avgörande för framgångsrika samarbeten inom branschen.
Vår filosofi är enkel - med rätt person på rätt plats skapas värde för både kund och kandidat. Därför arbetar vi varje dag för att matcha människor med möjligheter där de verkligen kan växa.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Vi öppnar dörrar till nya möjligheter och fokuserar på att lyfta varje individs unika kompetens, som vi vidareutvecklar genom praktisk erfarenhet.
Tack vare vårt engagemang, lyhördhet och flexibilitet har vi redan etablerat samarbeten med över 80 nöjda kunder.
Vår spetskompetens ligger inom industri, lager, logistik och entreprenad.
Vad GV stars erbjuder
Tjänsten som transportbokare är ett heltidsuppdrag som inleds som ett konsultuppdrag via GV. För rätt person finns goda möjligheter att gå över i en anställning direkt hos kund.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tillsättning kan ske omgående.
Tveka inte att höra av dig till ansvarig konsultchef Louise Hagberg på louise@gvstars.se
- vi hjälper dig gärna!
GV Stars erbjuder dig:
Kollektivavtal och schyssta villkor
Möjlighet till personlig utveckling
Tjänstepension
Försäkringar enligt avtal
Marknadsmässig lön

Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-20

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1559".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
GV Stars Bemanning AB (org.nr 559328-4838), http://gvstars.se

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
GV Stars Bemanning Småland AB Jobbnummer
9633475